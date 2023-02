¿Cuántos Grammy ha ganado BTS?

BTS es la agrupación coreana más famosa a nivel mundial. Gracias a su éxito, la banda ha logrado ser nominada a los American Music Awards, los Billboard Music Awards y los Grammy.

La agrupación, oriunda de Corea del Sur, debutó bajo el sello de Big Hit Music en 2013. Posteriormente, saltó a la fama tras convertirse en la primera banda de K-pop en alcanzar la cima de la lista Hot 100 de Billboard con su canción Dynamite. Asimismo, ostenta el récord Guinness como el grupo que más espectadores ha reunido en un concierto virtual.

Con la ceremonia de entrega de los Grammy cerca, recordemos las veces que BTS ha sido nominado en estas premiaciones y cuántos gramófonos ha logrado llevarse a casa.

¿Cuántas veces ha sido nominada BTS a los Grammy?

La agrupación conformada por Junkook, V, Jimin, Suga, Jin, J-Hope y RM ha sido nominada a los Grammy en cinco oportunidades y en tres años distintos.

2021

En el 2021, BTS fue nominada a los Grammy por primera vez en la categoría Mejor Actuación de Dúo o Grupo Pop gracias a su canción Dynamite.

Los artistas surcoreanos fueron vencidos por Lady Gaga y Ariana Grande, quienes triunfaron en la categoría con su single Rain On Me.

2022

El siguiente año, la agrupación surcoreana apareció nuevamente en la lista de nominados y en la misma categoría: Mejor Actuación de Dúo o Grupo Pop. Sin embargo, esta vez compitieron con su canción Butter.

En la edición de los Grammy 2022, BTS fue vencido por Doja Cat. La cantante estadounidense se llevó el gramófono de la categoría con su sencillo Kiss Me More.

2023

En la edición de los Grammy de este 2023, BTS ha sido nominado en tres categorías: Mejor Actuación de Dúo o Grupo Pop, Mejor Video Musical y Álbum del Año.

En la primera categoría compiten con My Universe, canción en la que colaboraron con Coldplay. En la segunda con el video musical de su tema Yet To Come. Finalmente, en la última aparecen gracias a su participación en Music Of The Spheres, álbum de la banda británica liderada por Chris Martin.

¿Cuántos Grammy ha ganado BTS?

BTS nunca ha logrado llevarse un Grammy a casa. Este 2023, volverá a competir por el trofeo en tres categorías. Sin embargo, para lograrlo, deberá vencer a estrellas de talla mundial, como Adele, Harry Styles, Taylor Swift, Camila Cabello, Ed Sheeran, entre otros.

¿Cuántas veces se ha presentado BTS en los Grammy?

El éxito de BTS no solo los ha llevado a estar entre los nominados, sino también a formar parte del show de la ceremonia de entrega de los Grammy.

La banda surcoreana estuvo en la ceremonia de entrega en el 2021 y 2022.

2021

En el 2021, la banda de K-pop ofreció un show online desde Corea del Sur al ritmo de Dynamite, canción con la que también competía en la categoría Mejor Actuación de Dúo o Grupo Pop.

2022

La banda surcoreana volvió a participar en la ceremonia de los Grammy el siguiente año, pero -esta vez- presentó Butter. En esta edición, BTS asistió de manera presencial, destacando en la alfombra roja.

¿Y este 2023?

Por el momento, se desconoce si la banda surcoreana asistirá a los Grammy 2023, que se llevará a cabo este domingo 5 de febrero. Sin embargo, RM y Junkook podrían ir en representación de la banda. Esto luego que la cuenta oficial de los premios empezara a seguir en Instagram a ambos integrantes de BTS.