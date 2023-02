¿Cuántos Grammys tiene Billie Eilish?

Una de las cantantes que ha revolucionado el mundo de la música en los últimos años es Billie Eilish.

Y es que la joven artista, quien adquirió popularidad a los 13 años con el sencillo “Ocean Eyes”, no solo ha sido nominada en distintas oportunidades a los Grammy, sino también se ha llevado varios galardones a casa.

¿Quién es Billie Eilish?

Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, conocida mundialmente como Billie Eilish, es una cantautora que nació en Los Ángeles, California (Estados Unidos), el 18 de diciembre del 2001.

En el año 2017, lanzó el EP titulado Don´t Smile at Me y, desde ese momento, su vida cambió por completo. Dos años después, sacó su primer álbum When We All Fall Asleep, ¿Where Do We Go?, el cual la hizo acreedora de varios premios.

¿Cuántas veces ha sido nominada Billie Eilish en los Grammy?

2020

Con el último disco anteriormente mencionado, la artista logró ser nominada por primera vez en los premios Grammys en siete categorías. Entre los más importantes están los siguientes:

Mejor artista nuevo

Álbum del año

Mejor interpretación Vocal pop solista

2021

Pero, no ha sido la única vez. En el 2021 también lo estuvo en cuatro categorías:

Mejor canción escrita para medios visuales

Canción del año

Grabación del año

2022

Finalmente, y no menos importante, con su último disco Happier Than Ever fue nominada en siete categorías. Entre las más importantes, se encuentran:

Mejor videoclip

Mejor largometraje musical

Mejor álbum vocal pop

¿Cuántos Grammy ha ganado Billie Eilish?

Billie Eilish se ha convertido de una de las artistas juveniles más consagradas y trascendentales en la actualidad.

Tras haber sido nominada en el año 2020 por su álbum When We All Fall Asleep, ¿Where Do We Go?, obtuvo cinco premios, convirtiéndola así en unas de las cantantes del momento.

Pero no solo eso. Al recibir los galardones, se colocó en la lista de récords Guinness por ser la artista más joven en ganar en las principales cuatro categorías

Disco del año

Mejor artista nuevo

Canción del año

Álbum del año

En el 2021, la popular artista obtuvo dos premios en las categorías de Grabación del año, con la canción “Everything i wanted”, y Mejor canción escrita para medios visuales por “No Time to Die”, ambas pertenecientes al disco Happier Than Ever.

Cabe recalcar que, la intérprete de “Bad Guy” cuenta en total con siete grammys.

