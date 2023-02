¿Cuántos Grammys tiene Taylor Swift?

Taylor Swift es una de las cantantes más famosas de todos los tiempos.

Gracias a sus increíbles melodías, no solo ha logrado liderar los rankings musicales, sino también ser nominada a los Grammy.

Pero, ¿cuántas veces ha sido nominada y cuántos grammys se ha llevado a casa? Aquí te lo contamos.

¿Cuántas veces ha sido nominada Taylor Swift en los Grammy?

Desde sus inicios, la artista norteamericana supo cautivar a todos sus fans con sus innovadoras canciones. Gracias a ellos, ha sido nominada varias veces a los Grammy.

2007

En el 2007, con su sencillo “Tim McGraw” obtuvo su primera nominación en la categoría Mejor artista nuevo con tan solo 18 años.

Si bien no recibió el galardón, tras perder ante la fallecida cantante Amy Whinehouse, su desenvolvimiento en el escenario enamoró a sus fans en todo el mundo.

2010

Tres años después, la artista se animó a producir Fearless, en donde dejó su alma y corazón en cada una de sus canciones. Por esta razón, se hizo acreedora de ocho nominaciones, entre las cuales se encuentran:

Álbum del año.

Mejor álbum country.

Canción del año.

Mejor interpretación vocal pop femenina.

Mejor interpretación vocal country femenina.

Gracias a esto, se convirtió en la cantante más joven en ganar los Grammys en más de cuatro categorías. Sin embargo, fue destronada por Billie Eilish en el 2020.

2012

Speak Now es su tercer disco . Gracias a sus letras, dedicadas al amor, romance, desamor y perdón, obtuvo tres nominaciones en las mencionadas categorías:

Mejor álbum country.

Mejor interpretación de country solista.

Mejor canción country.

2013

Taylor Swift, por los sencillos "We Are Never Ever Getting Back Together" y “Safe & Sound” logró tres nominaciones en los premios Grammys como:

Grabación del año.

Mejor interpretación Country de dúo o grupo Nominado.

Mejor canción escrita para un medio audiovisual.

2014

En el 2014, la compositora se posiciona en el mundo de la música gracias a su disco disco Red y a su participación en la melodía "Highway Don't Care", junto a Tim McGraw y Keith Urban. De hecho, obtuvo de tres nominaciones a los Grammy.

Álbum del año.

Mejor canción country.

Mejor interpretación country de dúo/grupo.

2015

“Shake it Off” es la sexta canción del álbum 1989 y junto a ella, la cantante no solo se colocó en las primeras listas musicales en todo el mundo, sino, además, recibió tres nominaciones en los premios Grammys en las categorías de:

Grabación del año.

Canción del año.

Mejor interpretación pop solista.

2016

Con 1989, la exitosa artista marca su separación del country pop e incursiona en otros géneros. Así, obtuvo siete nominaciones:

Álbum del año.

Mejor álbum vocal de pop.

Grabación del año.

Canción del año.

Mejor unterpretación de pop solista.

Mejor Interpretación de Pop dúo/grupo.

Mejor videoclip.

2018

Dos años después, la cantante estadounidense con las canciones “Better Man” y “I Don’t Wanna Live Forever” soundtrack de la película 50 sombras de Grey, vuelve a ingresar a los premios Grammy con dos nominaciones a:

Mejor Canción Country.

Mejor Canción Escrita para un Medio Audiovisual.

2019 y 2020

Su séptimo disco Lover marcó un hito en su carrera musical. Y es que el álbum basado en el amor propio se ganó el corazón de miles de fans en todo el mundo, razón por la cual se hizo acreedor de tres nominaciones.

Mejor Álbum Vocal Pop.

Canción del Año.

Mejor Interpretación Pop Solista.

2021

A tan solo once meses después del álbum anteriormente mencionado y durante la pandemia del COVID-19, Taylor Swift compuso el disco Lover.

En la mencionada producción, la artista apuesta por distintos géneros como el Indie Folk, rock alternativo, electro-folk y de esa manera, se aleja de la música country.

Con este proyecto, obtuvo cinco nominaciones en los premios Grammys:

Álbum del Año.

Álbum Vocal de Pop.

Canción del Año.

Mejor Interpretación de Pop Solista.

Mejor Interpretación de Pop de Dúo/Grupo.

2022

Evermore es el noveno disco de la compositora norteamericana que causó furor entre todos sus seguidores al tocar temas relacionados con la sociedad actual como el amor, el matrimonio, la infidelidad, etc.

Debido a ese tema, fue número uno en distintos países en todo el mundo y obtuvo millones de copias vendidas.

Es por eso, que obtuvo una nominación a los premios Grammy en la categoría de Mejor Álbum del Año.

2023

Este año, la famosa cantante promete arrasar en los premios Grammys de la mano de sus increíbles proyectos. Se encuentra nominada cuatro categorías:

Canción del año.

Mejor canción country.

Mejor canción escrita para un medio audiovisual.

Mejor videoclip.

Es preciso mencionar que la intérprete de “LoveStory” tiene 46 nominaciones. Por ello, forma parte de la prestigiosa lista de artistas con más nominaciones en los Grammy.

¿Cuántos Grammy ha ganado Taylor Swift?

Cabe recalcar, que Swift en total ha ganado 11 premios grammy, razón por la cual no cabe duda de que la querida ‘Tay Tay’ a sus cortos 33 años es toda una eminencia en la música.

