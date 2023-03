Dailyn Curbelo habló sobre Mauricio Diez Canseco: "Fui la mujer que convivió más tiempo con él"

Mauricio Diez Canseco se encuentra en el ojo de la tormenta tras la denuncia de violencia por parte de su exesposa Lisandra Lizama. Ante ello, Dailyn Curbello, su expareja, salió en su defensa y lo calificó como un caballero y espera que la pareja pueda reconciliarse.

Dailyn hablo sobre el tema

La artista habló con Trome y habló sobre la situación que está atravesando el popular Brad Pizza. "Estuve con Mauricio y sus hijos el domingo, está muy apenado por todo. Me da pena lo que está pasando, le hice una comida cubana, la pasaron bien. Yo lo quiero mucho, conmigo siempre ha sido muy bueno y muchas personas podrán decir lo mismo, es un gran ser humano. Ojalá conversen (Mauricio y Lisandra) y puedan llegar a un entendimiento", comentó Daylin.

Asimismo, ella no cree que Mauricio Diez Canseco se encariña demasiado rápido. "No creo que se enamora, se ilusiona. Creo que conmigo fue con la mujer que más tiempo convivió, porque no llegamos a casarnos por mis papeles y en ese momento yo no podía", expresó la cantante. Finalmente, Curbello relató que el empresario siempre fue un caballero.

Lisandra cuenta su versión

La cubana comentó que estaba cansada de las constantes discusiones entre ambos, por lo cual decidió dejar su casa. "Empezando febrero tuvimos una discusión y por voluntad le dije que ya no quería seguir, aparte que ya llevábamos unos meses con problemas matrimoniales y le expliqué que ya había que separarse, que yo ya no era feliz", explicó la cantante.

Por otro lado, ella teme por su integridad y mencionó que el pizzero no aceptó su decisión. "Le expliqué que yo ya no era feliz. La violencia viene por parte del acosamiento, hostigamiento y persecución. Él estaba descontrolado buscándome", dijo Lizama. Igualmente, Lisandra cree que el empresario sacó los pies del plato.