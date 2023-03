Dalia Durán asegura haber recuperado su tranquilidad con John Kelvin en prisión: "Mis hijos no me preguntan por su padre"

Dalia Durán sigue disfrutando de su vida lejos de John Kelvin. La cubana dejó claro que continuará con el proceso contra el cantante y que ya recuperó su tranquilidad.

En una entrevista con Trome, la modelo indicó que se está haciendo cargo de sus hijos y que los mantiene gracias a los ahorros que ha tenido. "Yo me encargo de mis hijos y así seguirá siendo. Gracias a Dios aprendí a ahorrar mucho, estuve juntando de todos los trabajos que tuve. Todos saben que yo soy quien mantengo a mis hijos y todo este tiempo he estado dedicándome a mis bebés", indicó en un primer momento. "Gracias a Dios, están tranquilos. No es fácil criar sola a cuatro hijos, me despierto a las 5 de la mañana a alistar loncheras y uniformes", complementó Dalia.

De igual manera, afirmó que estás más calmada. "He recuperado la tranquilidad que perdí cuando John salió de prisión. Me ha costado estabilizar a mis hijos, pero ahora están bien. La verdad es que no me preguntan por el papá. Esta vez puedo decir que mis hijos saben la verdad, porque ellos lo presenciaron", comentó la cubana.





John Kelvin es 'profesor' de taller de música

El abogado Ricardo Cuba espera que su pedido de cese de la prisión preventiva proceda. El licenciado aclaró que habrá una audiencia virtual este lunes 3 de abril, donde se definirá el futuro de John Kelvin. Igualmente, informó que su cliente comparte sus conocimientos artísticos con otros internos.

"Él está participando el taller de música y manejo de aparatos musicales, les enseña a sus compañeros a hacer música. Está en el pabellón común y a la espera de que esto se resuelva favorablemente. Quiere salir para continuar trabajando y mantener a todos sus hijos", detalló el letrado.