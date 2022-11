¡Indignada! Dalia Durán reaparece y denuncia comportamiento de John Kelvin: "Crees que tu delito lo vas a tapar con enviar cosas"

¡Fuerte y claro! Dalia Durán no se quedó callada y denunció ante las autoridades el acoso por parte de las cámaras de televisión. Además, se refirió a su expareja John Kelvin, a quien acusa de enviarle "cosas" a su domicilio.

Dalia Durán arremete contra John Kelvin por Instagram

Dalia Durán utilizó su cuenta de Instagram para comunicarse públicamente con John Kelvin y calificarlo de "mitómano, delincuente y descarado". Según la modelo, Kelvin habría estado enviándole 'cosas' para enmendar sus errores.

“Descarado, mitómano, delincuente, John Kelvin Sarmiento Llanto, crees que tu delito lo vas a tapar ante la gente que te aborrece con enviar hoy cosas, no necesité nada todo este tiempo menos ahora, déjenme en paz” escribió.

Además, se refirió al acoso del que es víctima, pues asegura que las cámaras no la dejan en paz. “Así como ellos envían a grabar, yo no soy de su misma calaña, pero sí dejo constancia para que no estén perturbando mi tranquilidad” se lee junto a una historia de Instagram, donde se ve un patrullero.





Samu duda de las palabras de Dalia

Samu pone en duda las palabras de Dalia

Una de las figuras que se pronunció luego de leer las publicaciones de Dalia fue Samu, de Instarándula. A través de sus redes sociales, aseguró que a la modelo ya no se le puede creer nada.

“Lamentablemente, la gente ya no cree en sus palabras después del show que hizo al juntarse con John. ¿Qué habrá pasado que ahora ya no quiere aplaudirle cuando este le canta un tema? Hace unas semanas era puro halago para el pegalón y ahora arremete” sentenció.

Además, expuso el comentario de uno de sus seguidores, quien coincidió con su opinión: "Quién entiende a esa mujer, primero cena bien feliz con su agresor con brindis y todo.. ahora que es descarado", se lee en las historias de Instarándula.