John Kelvin arremete contra Dalia Duran: "Ha dañado mi imagen y está ganando plata conmigo"

¡Fuertes declaraciones! John Kelvin ya se encuentra en libertad. El cumbiambero acusó a su aún esposa Dalia Duran de estar coludida con Magaly Medina para hacer un show mediático a costa de él.

“(Dalia Durán) miente, miente porque está coludida con Magaly Medina y las dos trabajan en televisión y solamente hablan las cosas que quieren que la gente escuche, justamente para pelear”, señaló el cumbiambero en un audio difundido en el programa Dilo Fuerte, conducido por Lady Guillén.

En otra parte del audio, el cantante aseguró que buscará la forma de aclarar los entredichos con su expareja, pues no permitirá que dañen su imagen.

“Para esto tiene que haber una manera de cómo aclarar, porque ellas hablan sin fundamento, solamente hablan por tema de farándula, porque quieren llevarlo por otro lado”, agregó.

John Kelvin acusa a Dalia Duran de generar dinero con su imagen

John Kelvin también negó tener problemas con las drogas. Asimismo, afirmó que la cubana ha dañado su imagen y que gana dinero utilizando su nombre.

“Yo nunca me he drogado, esa vez sí estuve drogado, sólo esa vez, pero yo no soy drogadicto, ella ha dañado mi imagen todo este tiempo, está ganando plata conmigo”, finalizó Kelvin.