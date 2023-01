Dani Mateo es baja en 'Zapeando' debido a problemas de salud y lanzó un largo mensaje sobre la sanidad pública

Dani Mateo es una de las estrellas de La Sexta y del programa Zapeando. Sin embargo, el humorista español no pudo concluir el show del pasado martes 24 de enero debido a una gripe.

Luego de ser atendido y examinado este miércoles 25, su doctora relató la situación en la que trabajaban los empleados sanitarios en España.

Ante ello, el presentador de televisión dejó un largo mensaje en su red social sobre el tema.

El largo hilo de Dani

"Escribo esto no como Dani Mateo, colaborador de El intermedio, ni como Dani Mateo, votante de izquierdas. Lo hago como ciudadano de este país que paga sus impuestos y acude a su centro de atención primaria como cualquier hijo de vecino", fue el primer mensaje que dejó el humorista español, quien contaba su experiencia luego de ser atendido por los médicos para tratar su gripe o catarro.

Dani relató que su doctora pudo examinar su garganta, pero notó que ella no se encontraba en una situación ideal: "Pese a todo, mi doctora, era un santa, estaba en su puesto de trabajo y al oírme ha salido a atenderme. No solo ha examinado la garganta, sino que me ha dado un tratamiento con el que espero poder reincorporarme mañana mismo. Eso sí, la pobre tenía peor cara que yo".

La especialista, según el presentador televisivo, le dio más detalles sobre la situación por la que está pasando. "Me ha enseñado una lista de pacientes a los que tuvo que atender ayer y era de tres páginas", relató Dani.

Después de escuchar a la doctora, Mateo se unió a otras celebridades en el país ibérico que demandan mejores condiciones de trabajo de los sanitarios públicos en aquella nación.

