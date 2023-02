Daniela Castro revela cómo es realmente Renato Tapia: “Desde el año pasado viene portándose mal con su hijo”

Durante el programa de Magaly Medina, Daniela Castro reveló todos los detalles de su actual problema con Renato Tapia. La expareja del futbolista señaló que el centrocampista del Celta de Vigo viene portándose muy mal con su hijo, al punto de prohibirle tanto a sus padres como a sus hermanos que lo visiten.

Daniela contó su verdad

Daniela Castro no se guardó nada. En el programa de Magaly TV la firme, la mujer no solo confesó todos los problemas que tuvo con el futbolista, sino, además, recalcó que el jugador no visita a su hijo desde septiembre del 2022 y tampoco trata de comunicarse con él.

Asimismo, mencionó que hace poco se enteró que Renato Tapia le habría prohibido a sus padres y hermanos, ver a su hijo. A pesar de que Daniela ha querido comunicarse con el deportista, este la ha bloqueado impidiendo cualquier comunicación entre ellos.

“En agosto él les prohíbe ver a Fabricio. A sus papás y a sus hermanos, les prohíbe. Me enteré, tengo pruebas, me pareció increíble, Fabricio se enganchó con los cuatro, con los señores y con sus tíos”, contó a las cámaras de Magaly TV la firme.

Por ahora, Daniela Castro solo puede comunicarse con Tapia por medio de su abogada. Es por eso que le pareció indignante cuando publicó en redes sociales, que estaba al pendiente y se llevaba bien con su hijo.

“El comunicado fue para decir: ‘Tranquilo Perú’. Desde el año pasado él viene portándose mal con su hijo. Él me tiene bloqueada y le pasé el mensaje a su abogada y luego mi hermana le pasó un mensaje que dejó en visto”, confirmó Daniela en el programa.

La situación de la educación de Fabricio Tapia

Por otro lado, la muchacha también señalpo que el unico tema pendiente entre ambos era la deuda que tiene en el colegio del pequeño, pues desde que comenzó el año escolar del 2022, ha ido acrecentando razón por la cual el menor no ha podido ir a todas las clases.

“Ya terminó el ‘Summer school’ pero aún falta pagar. Él ha ido porque nos conocen, pero debemos y yo trabajo, sino qué comería mi hijo. En marzo del año pasado él desapareció. No tiene que ver nada que ver con la demanda de filiación”, finalizó Daniela Castro, en la entrevista.