Magaly Medina destruye a Renato Tapia tras comunicado: "Palabrería barata. Con esto no come tu hijo"

¡No le tuvo piedad! Magaly Medina se pronunció en su programa sobre el comunicado que emitió Renato Tapia en sus redes sociales luego que su expareja, Daniela Castro, lo denunciara por no reconocer a su hijo.

Lee también: Renato Tapia se negaba a ver a su hijo según su primo: "Es su forma de ser"

La Urraca exhortó al mediocampista a reconocer al pequeño antes de enviar algún pedido de conciliación.

“Daniela (Castro) quiere que Renato Tapia firme a su hijo. Lo de la conciliación, el día de visitas, el seguro y la colegiatura, eso se verá después de que él firme al hijo que públicamente ya reconoció como suyo”, empezó diciendo la conductora de televisión.

“Pero ¿qué es lo que necesita este hombre? Él debe estampar su firma, porque esto (su comunicado) no es una promesa de nada. Eso es palabrería barata y no dice nada”, acotó.

Asimismo, la comunicadora le exigió al centrocampista del Celta de Vigo pagar la manutención y la educación del pequeño Fabrizio.

Lee también: Magaly Medina reveló que abogada de Daniela Castro demandará a Renato Tapia por filiación

“Con esto (el comunicado) no come su hijo y no va al colegio. Con esto, su hijo es un niño sin padre, por más que él lo reconozca públicamente. Ante la ley, ese niño tiene los dos apellidos de su madre y no tiene el apellido que le corresponde”, finalizó.

Comunicado de Renato Tapia

La tarde de este martes 24 de enero, Renato Tapia publicó un comunicado pronunciándose sobre la denuncia de su expareja Daniela Castro, quien lo acusó de no querer reconocer a su hijo.

Lee también: Melissa Paredes a Renato Tapia: "¡Qué te cuesta firmar a tu hijo!"

“Aclarar que desde el primer momento estuve presente para mi hijo Fabrizio, cubriendo sus necesidades y asumiendo las obligaciones que corresponden como padre. Lamentablemente, este acuerdo aún no ha podido concretarse, pero estoy seguro de que lo lograremos lo más pronto posible. Continuaremos manejando este tema de manera privada, por el bien de mi hijo y nuestra familia”, escribió Tapia en Instagram.