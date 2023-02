Magaly Medina explica por qué Melissa se “picó” con sus comentarios: “Evidencié que su Activador no puede pagar la cuenta”

Magaly Medina no se quedó callada ante la respuesta de Melissa Paredes y utilizó su programa Magaly TV, la firme para arremeter en contra de la exreina de belleza y su pareja, Anthony Aranda. La Urraca afirmó que la modelo se molestó debido a que sacó a la luz que era ella quien pagaba las cuentas.

La respuesta de Magaly Medina a Melissa Paredes

Magaly Medina se refirió las declaraciones de Melissa Paredes, luego que esta la llamara “clasista y racista”. La conductora le contestó a la expareja de Rodrigo Cuba, asegurando que le había molestado que revelara su secreto sobre quien asumía los gastos en su hogar.

“Yo que creo que no agradó es que me dijeron que la que pagaba la cuenta era ella, creo que eso no le gustó, que evidenciamos a su Activador, como alguien que no puede pagar la cuenta de un club o restaurante”, arremetió Magaly.

Asimismo, se refirió a los supuestos auspicios que estaría recibiendo para hablar en contra de Paredes. Magaly negó recibir dinero para hablar de forma negativa sobre la exreina de belleza.

“El único auspiciador que tengo es mi marido, se lo permito porque se quiere dar el gusto, y él quiere, es exitoso, no un muerto de hambre”, dijo en alusión a la pareja de Melissa Paredes.

¿Qué dijo Melissa Paredes?

Durante el programa Préndete, Melissa Paredes comentó sobre los rumores que estaba creando Magaly en su contra. Según las declaraciones de la Urraca, los socios del club donde pasó su fin de semana la habían calificado de “bataclana”.

Tras escuchar los comentarios de Magaly, Melissa no los dejó pasar y le respondió tajantemente a la conductora de Magaly TV, la firme. “No entiendo por qué agredir, eso me parece clasista, racista y de verdad me parece repugnante la forma en la que ayer tocó ese tema para qué”, finalizó.