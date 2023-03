Dayanita anuncia su lanzamiento como cantante: “Me tiene ilusionada, será en el género de cumbia”

La actriz cómica Dayanita sigue trabajando luego de su sanción que la llevó a ausentarse en JB en ATV. La pucallpina, en una conversación con Trome, reveló algunas novedades en su carrera artística.

Al ser consultada sobre sus próximos proyectos, la actriz cómica comentó que muy pronto los dará a conocer. Pero lo que sí adelantó fue que no incursionará en OnlyFans u otro tipo de contenido erótico. “Se vienen algunas novedades. Aún no las puedo comentar, pero pronto van a enterarse. Yo siempre voy a seguir para adelante”.

Por otro lado, confesó que muy pronto empezará su carrera como cantante y que se encuentra muy ilusionada con ello. “(Lazarme como cantante) es un nuevo proyecto que me tiene ilusionada. Será en el género de cumbia, me siento agradecida con la vida y con Dios”, sentenció Dayanita.

Dayanita evita pronunciarse sobre su salida de ‘JB en ATV’

En tanto, no quiso pronunciarse sobre su sanción por indisciplina en el programa del humorista Jorge Benavides. “Por el momento no pienso dar declaraciones sobre lo que se ha dicho, ya habrá momento para hacer comentarios. Yo me encuentro muy bien, tranquila, yo estoy bien todos”, comentó la actriz.

Como se recuerda, a inicio de semana, Alfredo Benavides comentó que Dayanita estuvo ausente en el programa anterior porque cumplirá con una sanción por mal comportamiento.

“Soy el vocero del programa y debo aclarar que la señorita Dayanita no estuvo en el programa del último sábado porque cometió un acto de indisciplina y fue sancionada. Creo que ella es la persona más indicada en reconocer y decir cuál fue el acto de indisciplina y la sanción recibida”, dijo el hermano de Jorge Benavides.

“Como lo dijo en su momento la productora, nadie es indispensable, solo el dueño del programa. Todo artista que es humilde siempre reconoce sus errores, cumplir su sanción y regresar al trabajo. Todo el elenco cumple sus horarios, somos respetuosos”, acotó.