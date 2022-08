Diego Luna protagonizará serie de Star Wars en Disney

La nueva serie de la saga 'Star Wars' será estrenada este año. El actor mexicano Diego Luna protagonizará la nueva entrega. El latino se encuentra a la expectativa de este nuevo reto. Como se recuerda, participó seis años atrás en la película 'Rogue One', interpretando a ‘Andor’. Su personaje tendrá el protagónico en esta nueva entrega.

La serie narrará las aventuras del espía rebelde, Cassian Andor, durante el período de años de su formación en la Rebelión, justo antes de los eventos de 'Rogue One: una historia de Star Wars. “En una era llena de peligros, engaños e intrigas, Cassian se embarcará en el camino destinado a convertirlo en un héroe rebelde”, señala la sinopsis de Disney.

Diego Luna habla sobre la serie de Star Wars

Durante una entrevista para la 'Comicbook', Diego Luna manifestó su alegría por volver a interpretar al personaje que dio vida hace más de seis años. El mexicano es uno de los pocos latinos que ha tenido una participación en la Saga de Star Wars. Diego Luna contó que lo que se verá en la serie será algo único que motivará a los seguidores a querer seguir profundizando en su personaje.

"Lo único que puedo decir es que van a ver dónde estuvo (Andor) cinco años antes de 'Rogue One', y no van a creer que esa película haya podido ser posible. Esa es la idea, ver una transformación y un despertar. No puedo decirte cómo se representará eso, tendrás que esperar hasta el estreno. Pero se trata de eso, y se trata de cuánto somos capaces de cambiar y transformarnos”, señaló.

En qué parte de la línea temporal se ubica la nueva serie de Star Wars

Andor, la nueva serie de la saga de Star Wars es una precuela de la película 'Rogue One'. Los eventos de la serie se ubican cinco años antes de Rogue One. La serie mostrará la transformación del protagónico que pasó de ser un ladrón a un revolucionario hasta que termina uniéndose a la Rebelión contra el Imperio.

Como se recuerda Cassian Andor nació en el planeta Fest y pertenecía al grupo que luchó contra la República Galáctica liderada por Darth Sidious. En el tráiler, se ve a un grupo de personas aterrorizadas en su planeta. Ellos son constantemente abusados, pero no pueden hacer nada ya que la Guerra de los Clones dejó al Imperio armado y ya no existen los Jedi.

La serie se estrenará el próximo 21 de setiembre en la plataforma de Disney. Tendrá dos temporadas de doce episodios cada una.