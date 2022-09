Directora de 'She-Hulk': "Marvel no es la máquina que todos dicen que es"

'She Hulk', la nueva serie de Disney Plus que se estrenó el pasado 18 de agosto, sigue despertando la nostalgia de los seguidores de Marvel. En los primeros capítulos, se pudo ver a Mark Ruffalo y se hizo referencia a los primeros superhéroes de 'Los Vengadores'.

Recientemente, Anu Valia, directora de los episodios 5,6 y 7, habló sobre su experiencia de ser parte del equipo. Valia dijo estar sorprendida por la libertad creativa que encontró en el proyecto y recalcó que Marvel no era lo que todos pensaban.

Anu Valia habla de su experiencia en She Hulk

Durante una entrevista para Hollywood Reporter, Anu Valia elogió el estudio de Kevin Feige, presidente de Marvel Studio. “Fue una experiencia tan creativa y colaborativa, que quizás es algo de lo que no me di cuenta al entrar. Piensas en Marvel como una gran máquina, pero en realidad no lo es. Kevin [Feige] se preocupa mucho, pero había más libertad de la que realmente esperaba tener”, mencionó.

La directora señaló que se encontraba muy contenta por pertenecer al proyecto y se había divertido mucho con la historia. “Aprendes algo con cada trabajo. Este espectáculo tomó algún tiempo, pero aprendí mucho desde un punto de vista técnico. Fue la primera vez que trabajé con un personaje CGI completo como protagonista de una serie”, mencionó la directora de 'She Hulk'.

El récord de Anu Valia

Desde el 2020, Anu Valia ha dirigido 22 episodios para televisión, siendo tres de ellos los de ‘She Hulk’, lo cual ha implicado una hazaña en términos de producción. No obstante, la directora recalcó que parte de este éxito se debía a la conexión personal que encontró en cada trama.

'She Hulk', aborda la historia de la abogada de los superhéroes, Jennifer Walters, quien se convertirá en ‘Hulk’ luego de un accidente con su primo Bruce Banner. Además, de defender a los superhéroes deberá lidiar con su vida personal tras su transformación.

La serie ha traído de regreso a Tim Roth como Emil Blonsky , ‘Abominación’ quien apareció en The Incredible Hulk (2008).