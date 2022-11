Duilio Vallebuona comparte mensaje tras ampay con Samantha Batallanos: "Meditar me ayuda a manejar mis emociones"

Samantha Batallanos fue grabada por las cámaras de Magaly TV, La firme besándose con el exchico reality Duilio Vallebuona y en menos de 24 horas después, fue nuevamente ampayada, pero con el boxeador Jonathan Maicelo.

La ex Miss Grand International le pidió al reportero de Magaly Medina que no sacaran los videos al aire, pues tendría pareja, cuya identidad no sería ninguno de los dos hombres con los que salió en las imágenes.

Duilio Vallebuona medita tras escándalo

El tenista Duilio Vallebuona ha decidido mantenerse en silencio y no emitir ningún comentario al respecto sobre su relación con la modelo. Sin embargo, compartió en sus redes sociales que está relajándose y siguiendo con su rutina de entrenamiento.

“Comenzar el día meditando me ayuda a manejar todas mis emociones. Se los recomiendo un montón”, escribió el exchico reality en sus historias de Instagram

De acuerdo con el informe emitido por Magaly TV, La firme, Duilio salió con Samantha el 21 de noviembre. Ambos estuvieron en Miraflores y compartieron apasionados besos. Al día siguiente, la modelo se encontró con Jonathan Maicelo en un gimnasio de Pueblo Libre, donde se mostraron muy cariñosos y besándose dentro del lugar.

Jonathan Maicelo habla sobre su relación con Samantha Batallanos

Los ‘Urracos’ de Magaly Medina trataron de contactarse con Duilio Vallebuona, pero este no contestó, por lo que se contactaron con Jonathan Maicelo a través de mensajes de WhatsApp.

De acuerdo con el boxeador, sí tenía conocimiento de que Samantha tenía pareja.

“Ella (Samantha Batallanos) tiene novio hasta donde yo sé”, respondió Maicelo. Sin embargo, no profundizó más sobre su relación con la ex Miss. “No digo nada de eso... no sabía que ella era mediática”, comentó.

Samantha Batallanos fue captada besándose con Duilio Vallebuona y luego con Jonathan Maicelo.

