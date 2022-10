Eder luego de su cita en ‘First dates’: "Mamá, esta noche duermo en Valencia"

El programa de First dates, emitido el día 17 de octubre, nos ha dejado varias citas a ciegas muy interesantes. Sin embargo, hubo una en particular que -desde un principio- se mostró una química muy especial entre los solteros. Se trata de la cena que protagonizaron Eder y Gema.

Eder llegó a su cita con todo claro. Aseguró ser un chico muy extrovertido y con ganas de conocer gente. Además, se considera fanático de la cultura vikinga, por lo que ha estudiado muchas cosas sobre esta. De hecho, indicó que venía en busca de "una valquiria que le lleve al Valhalla".

A diferencia de Eder, Gema ha llegado a su cita muy nerviosa. Según cuenta es una chica muy sociable y extrovertida, pero -en momentos- aflora su timidez. Sin embargo, todo esto se fue cuando vio por primera vez a Eder y “le han entrado los calores". Parece que tuvo un flechazo al verlo por que admitió que se parecía a Ragnar.

Por su fuera poco, a ambos les gustaba la cultura vikinga. Como era de esperarse, este fue el primer tema de conversación que tuvieron. A Eder le interesó mucho saber cómo es que a su cita le comenzó a gustar esta cultura.

Ella se vio muy sabia del tema y comentó que su primer acercamiento a esta cultura fue por la música y el cine. Él también comenzó a contar cómo comenzó su gusto y fue gracias a los videojuegos y el cine también.

Habrá una segunda cita entre Eder y Gema

La cita iba de lo mejor y la soltera ha decidido dar un gran paso y preguntarle qué era lo que estaba buscando a su cita. Este respondió que buscaba “valores y una chica inteligente, respetuosa y con la que pudiera hablar de cualquier cosa”. Esto ha sido motivo suficiente para que Gema se ilusione al punto de decir: “Yo me he imaginado a mis hijos con esos ojos”. Como era de esperarse, habrá una segunda cita entre ellos si es que no hubo una después del programa.