Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por decirle a los niños que Papá Noel no existe: “Les rompes la ilusión”

Gisela Valcárcel fue blanco de críticas luego de decirle a un grupo de niños en una chocolatada en San Juan de Lurigancho que Papá Noel no existe. El video del momento se hizo viral en las redes sociales, en las que recibió todo tipo de opiniones de los usuarios. Por supuesto, Magaly Medina no fue ajena a la polémica.

Magaly critica a Gisela por romper la ilusión de los niños

Al inicio del programa Magaly TV La firme, la conductora aprovechó para opinar sobre el video viral de Gisela Valcárcel. La 'Urraca' señaló que no tenía derecho en romper la ilusión de los niños cuando ella fue a hacer labor social.

“Ella fue hacer una obra de bien social en San Juan Lurigancho a unos niños que realmente lo necesitan, pero no era para ‘pincharles’ el globo tampoco. Está bien que tú no creas en Papá Noel, pero yo hasta grandota creí en Papá Noel y a mí nadie me ‘pinchó' el globo”, señaló Medina.

“Toda la vida mi mamá me engañaba de que mi papá era quien dejaba mis juguetes de un día para otro, pero ella les dijo a estos niños que Papá Noel no existe... luego se graba para justificar lo injustificable. ¿Cómo vas a decirle eso a los niños? Vas a romperles la ilusión”, agregó la conductora.

Gisela se defiende de las críticas

La presentadora de El gran show usó sus redes sociales para explicar que celebraba la Navidad porque era el cumpleaños de Jesús y no se arrepentía de haberle dicho aquello a los niños.

“Sí, dije eso porque dije, pero también dije que era lindo, o sea, a mí me gusta Papá Noel, pero ustedes saben cuál es la verdad, pues ¿no?”, comentó Gisela.

“Es que en realidad yo celebro la Navidad porque es el cumpleaños de Cristo, de Jesús, celebramos Navidad por eso y eso es lo que dije, ahora, si los Papá Noeles se han enojado conmigo, qué hago, qué hago, no sé qué hago con los Papá Noeles”, dijo entre risas.