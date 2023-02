Edson Dávila quiso patentar su apodo de ‘Giselo’ y se lo negaron, según Janet Barboza

Un secreto guardado de Edson Dávila fue revelado. En la última edición del programa América hoy, Janet Barboza confesó un incidente por el que pasó el popular ‘Giselo’. La conductora indicó que su compañero quiso patentar su apodo ante Indecopi, pero que dicho ente le negó el pedido.

Indecopi negó pedido de Edson Dávila

“Le dijeron ‘no, señor’, porque este nombre se parece mucho a Gisela”, expresó Janet ante las cámaras de su programa. Por su parte, Edson Dávila se mostró muy avergonzado por lo que había contado su compañera. Sin embargo, no tuvo más remedio que confesarlo.

Para continuar con la broma, Janet le preguntó cómo se sintió que el Indecopi lo haya rechazado de esa manera. No obstante, el popular ‘Giselo’ no tuvo problemas en responder. De hecho, le restó importancia debido a que el cariño de la gente es por su talento, mas no por su apodo. “Nada porque las personas me ven por mi talento, no por el nombre que me pongan”, expresó el conductor de América hoy.

Como era de esperarse, Edson Dávila también contó un secreto de Janet Barboza. ‘Giselo’ indicó que, así como él, su compañera también intentó hacer lo mismo en Indecopi. La diferencia es que ella quiso patentar el apodo de ‘Retoquitos’.

“Quiero contarles ahora yo algo, la señora quiso patentar “retoquitos” y no pudo. Lamentablemente, ya a otra persona le pertenecía”, confesó Edson Dávila. Janet Barboza no hizo caso de esto y continuó con el programa.

¿Cómo surgió el apodo de 'Giselo' a Edson Dávila?

Cabe recordar que el apodo de ‘Giselo’ surgió a raíz de que Edson Dávila pertenecía al elenco de baile de Gisela Valcárcel. En ese entonces, él la imitaba con una peluca rubia.