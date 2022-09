Rosángela Espinoza sufrió una fuerte lesión durante el programa de competencia ‘Esto es guerra’, luego de caer aparatosamente de una estructura metálica. La combatiente tuo que ser retirada del set por los paramédicos en silla de ruedas.

El incidente se llevó a cabo cuando la guerrera se encontraba compitiendo contra Karen Dejo en la prueba 'Desafío EEG', en la cual participan varios compañeros, saliendo uno tras otro.





De acuerdo con las imágenes, Espinoza cayó abruptamente desde lo más alto de una estructura metálica y quedó atrapada en la malla de protección. Lamentablemente, su pie quedó atascado y tuvo dificultades para salir.

La integrante de ‘Los Guerreros’ quedó tendida sobre la colchoneta, motivo por el cual los paramédicos tuvieron que ingresar de manera inmediata para poder auxiliarla. Lo que más preocupación generó fueron los gritos de dolor de la competidora.

Al no poder recuperarse, Rosángela fue retirada del set en silla de ruedas y sus compañeros no dudaron en acercarse a ella para brindarle tranquilidad y muchos ánimos. Cabe resaltar que, tras escuchar lo adolorida que estaba su compañera, Karen Dejo optó por dejar la competencia como gesto de solidaridad y se acercó a ella para ver cómo se encontraba.

El tajante mensaje de Johanna San Miguel

La conductora no se quedó callada y dejó un contundente mensaje para los críticos y detractores del reality de competencias. “Todos los guerreros y combatientes son fuertes, esto no es armar vasitos. Esto va para toda la gente que dice “los armavasitos”, esto no es solo armar vasitos, esto es competencia.”

Además, aprovechó en dedicarle unas palabras a la guerrera que salió muy adolorida en silla de ruedas. “Mi Rosángela hermosa sabemos que vas a estar bien. Toda la gente que te quiere te manda un beso enorme.”