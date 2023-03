El Chef Solidario arremetió contra Ethel Pozo: "A mí no me han dado dinero para cocinar"

El Chef Solidario no se quedó callado y criticó a los conductores de América hoy luego de que dieran a entender que lo apoyaron para llevar ayuda a los damnificados del desborde del del río Chillón en Comas.

A través de un video publicado en TikTok, indicó que nunca recibió dinero de Ethel Pozo y la invitó a presentar las pruebas.

"Señora Ethel, esto va para usted, sé que el video va a llegar a sus oídos. Usted a mí no me ha dado dinero para cocinar, para preparar la carapulcra, usted en ningún momento o bueno demuéstrelo si estoy hablando mal. Nadie de producción nos dio dinero, ni usted, tengo pruebas que certifican que no dieron ayuda. Vinieron a pedirme ayuda a mí, se les cayó el teatro, es que eso vende amigos", indicó el cocinero.

De igual forma, aclaró que los presentadores aparecieron en el lugar minutos después. En su programa, ellos aseguraron que con su apoyo lograron traer víveres y comida a los afectados por los huaycos. "Ustedes cuando vean a un artista apoyando a la gente que está en desgracia, detrás de ese apoyo hay un equipo, pero los que salen al aire diciendo que ellos llevaron ayuda, es mentira. Hay mucha gente que se pone la mano, pero somos nosotros", relató el cocinero.

Lo que dijo Edson Dávila

La polémica por las donaciones de América hoy sigue causando revuelo en las redes. Ante ello, el popular Giselo aprovechó el momento para hacer una broma sobre todo este escándalo.

"Quiero decir algo, primero ya lo dijiste has donado de tu bolsillo, porque lo importante es que la gente sepa que donaste de tu plata. Tú también Christian, Brunella tú también, sólo faltaba yo, pero como igual iban a hablar, si donaba o no donaba, igual hablan", comentó Edson.