Ethel Pozo estalla en llanto al visitar a damnificados del río Chillón: "Soy emocional"

¡Estalló en llanto! Ethel Pozo y Brunella Horna visitaron el distrito de Comas, donde miles de familias fueron afectadas por el paso del huaico, a consecuencia de las fuertes lluvias provocadas por el ciclón Yaku.

La conductora de América hoy no pudo evitar quebrarse al ver la situación de necesidad que viven cientos de peruanos. La hija de la Señito llegó, junto a la producción de su programa, hasta el malecón del río Chillón para brindar ayuda a los pobladores, quienes han perdido sus casas debido a los huaicos.

“No podíamos quedarnos en el set de manos cruzadas, viendo que no habían tomado desayuno, que estaban siendo desalojados”, empezó diciendo Pozo. Sin embargo, Janet Barboza la interrumpió para pedirle su opinión sobre la difícil situación que viven los pobladores de Comas.

“Quiero saber cuáles son tus apreciaciones de lo que has encontrado en este momento en la ribera del río Chillón”, preguntó la Rulitos. La conductora estalló en llanto al responderle a su compañera.

“(Llanto) Ay, a ver Janet, sabes lo emocional que soy, esa pregunta voy a guardármela, quiero que la escuchen a ellas, hay mucha necesidad, la tristeza, la pena, está acá en el lugar”, agregó.

Ethel Pozo recoge testimonios de los pobladores de Comas

Ethel Pozo llegó hasta el distrito de Comas con ayuda y para recoger los testimonios de los pobladores, quienes lo han perdido todo a causa de los huaicos y las intensas lluvias.

“No me queda nada, todo se lo llevó el río, me he quedado como estoy. Por favor, ayuda a las autoridades, reubicación por favor”, expresó una pobladora a las cámaras de América hoy.

Asimismo, los pobladores del lugar aseguraron que vienen siendo víctimas de robos, pues los efectivos del orden se retiraron del lugar al mismo tiempo que las cámaras de televisión.

“Los policías solo están cuando están las cámaras. Una vez que se van las cámaras, se fueron ellos también. Al irse, empezaron a entrar a las casas. El agua que teníamos, se la robaron”, acotó otro poblador.