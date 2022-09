‘El discípulo del chef’: Leonora Saavedra se enojó con Nicole Ángel

El discípulo del chef sigue causando sensación entre los fanáticos. En el programa del lunes 26 de septiembre, los miembros del equipo verde vivieron un tenso momento durante el reto. ¿Qué sucedió?

La actitud de Nicole Ángel que enojó a Leonora Saavedra

El nuevo capítulo de El discípulo del chef trajo un nuevo reto. Este consistía en cocinar conchas marinas. Leonora Saavedra fue la encargada de preparar un tiradito de locos, por lo que, en medio de la preparación, le preguntó a Nicole Ángel sobre la textura de los mariscos. Aunque su compañera le respondió que estaba bien, cambió de opinión cuando se acercó al chef Ennio Carota. “Hay cosas que me molestan de Nicole, pero en su debido punto, lo voy a conversar con ella”, dijo la ex MasterChef ante la actitud de su compañera.

Leonora utilizó su entrevista personal para revelar qué la había incomodado. “Lo que pasa es que cuando estábamos probando los locos, a Nicole yo le pregunté, y me dijo: ‘Sí, está bien’. Entonces que después vaya donde el chef y le diga: ‘No, no está bien’ Eso es como romper códigos, y me molestó. Yo jamás me he metido en sus preparaciones, ni le he dicho ‘te falta esto’. Y si estuviera malo, se lo diría en su cara, no voy a acusarla al papá“, mencionó.

¿Quién fue nominado en ‘El Discípulo del Chef’?

Los resultados del reto del lunes dejaron como ganador al equipo azul de Carolina ‘China’ Bazán y como perdedor al equipo rojo de Sergi Arola. El chef tuvo que nominar a uno de sus discípulos y el elegido fue el actor Felipe Ríos.

Ante su nominación, Ríos respondió que todos deben pasar por esa instancia. “Bien, es democracia, todos tenemos que pasar por ahí. Me parece la raja, estoy igual de contento, me visto de negro no más, que es lo único que cambia. Todo bien”, fue su respuesta.