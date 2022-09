Durante el programa del pasado lunes 26 de septiembre, el canal Chilevisión estrenó un nuevo episodio del reality culinario ‘El Discípulo del Chef’. En esta ocasión la temática propuesta fue preparar tres platillos basados en mariscos.

Cabe resaltar que esta vez los encargados de disgustar dichos platos fueron comensales. Tras probar lo preparado por el equipo azul liderado por Carolina Bazán, el equipo rojo liderado por Sergi Arola y el equipo verde liderado por Ennio Carota, los jurados decidieron quien era el ganador y quien quedó en último lugar.

El equipo azul se consagró como ganador de la mano de Carolina Bazán, mientras que el equipo rojo quedó en tercer lugar, por lo consiguiente eran ellos los que tenían que nominar a un participante para que vaya al programa de eliminación.

¿Quién fue el nuevo nominado a la zona de eliminación?

Tras conocer el equipo perdedor, el chef a cargo tuvo que tomar una decisión. Sergi Arola fue el encargado de elegir que participante pasaba a zona de riesgo.

Luego de argumentar su elección, el chef de origen español señaló que el nuevo discípulo nominado era Felipe Ríos. A pesar de haber perdido, Arola indicó que estaba muy orgulloso de lo que había preparado su equipo, ya que los platos estaban muy buenos.

Al conocer la decisión del líder de su equipo, Felipe aseguró que a todos les toca pasar por esa etapa de la competencia. “Bien, es democracia, todos tenemos que pasar por ahí. Me parece la raja, estoy igual de contento, me visto de negro no más, que es lo único que cambia. Todo bien”.

Posteriormente el nominado agregó que no tenía ningún problema con la decisión de Sergio. “Es un juego, estamos en buena onda. Cachando un poco a Sergi, va a escoger democráticamente, para que nos toque a todos estar nominados.”