‘El hormiguero’: Adriana Ugarte y la vez que ‘metió la pata’ con Mónica Naranjo y Andrés Calamaro

Adriana Ugarte estuvo este miércoles 18 El hormiguero para promocionar su nueva película Lobo feroz, la cual se estrenará el próximo 27 de enero.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la anécdota que vivió con Andrés Calamaro y Mónica Naranjo, dos famosos muy conocidos en el mundo.

El ‘lapsus’ de Adriana Ugarte

Pablo Motos le preguntó a Ugarte sobre lo que le sucedió en un avión junto a un famoso. “Era un viaje largo, era un viaje de trabajo y aproveché para llevarme mis apuntes porque tenía un examen. Iba mirando los apuntes y había un chico con el pelo rizado que tenía al lado que me dijo 'hola, ¿qué tal? ¿Estás estudiando? ¿Vas a este sitio por placer?'. Le dije 'no, voy por trabajo, pero me apetece mucho, ¿y tú?'. Él me dijo 'yo voy a cantar'”, contó la actriz.

Adriana le preguntó a este ‘desconocido’ qué tipo de música tocaba y si tenía un grupo. Este le respondió que tenía muchos años tocando y le ofreció unas entradas para su concierto; sin embargo, ella lo rechazó.

"Me empecé a girar y veo en las filas de delante y detrás gente con camisetas negras, aquello era un equipo. Le empiezo a mirar un poquito más el pelo, los rizos y el perfil, y como era un vuelo largo, había wifi. Cojo el móvil y pongo Andrés Calamaro. Luego, cuando aterrizamos, le dije 'me encanta tu música'”, dijo para incredulidad de los presentes.

Sin embargo, esto no quedó ahí, pues la actriz tuvo un incidente parecido, pero esta vez en un tren junto a Mónica Naranjo. “Me crucé con una chica en el control que estaba muy agobiada porque le habían hecho pasar una maleta que estaba medio abierta, no le habían dado tiempo a cerrarla, y entonces se le habían salido todas las cremas y sus cosas. Le eché un cable. Yo iba a Barcelona a rodar. Me dio las gracias”, narró.

Ugarte explicó que se sintió incómodo puesto que la mujer se acercó para preguntarle cosas sobre su trabajo. Así que decidió cambiar el tema: “Le digo 'háblame de ti. ¿A qué te dedicas?'. Y me dice 'Adriana, soy Mónica Naranjo'”, recordó.