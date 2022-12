‘El Hormiguero’: Aitana revela que primera cita con Miguel Bernardeau fue un desastre

El programa El hormiguero cierra noviembre con una dupla de jóvenes actores. Y es que, el último miércoles llegaron al programa la cantante Aitana Ocaña y el actor Miguel Bernardeau para presentar la nueva serie La última. Los artistas quienes también son pareja en la vida real son los protagonistas de la cinta que se lanzará mañana 2 de diciembre por Disney+.

Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau dudaron en aceptar grabar la serie

La cantante Aitana Ocaña reveló en el espacio televisivo que tuvieron que pensar bien sobre el mencionado proyecto, porque tanto a ella como a Miguel Bernardeau no les gusta comentar de más sobre sus vidas privadas, sin embargo, la producción logró convencerlos.

"Fue complicado porque Miguel y yo no somos muy de hablar de nuestra vida privada. Tuvimos que plantearnos si aceptamos el proyecto o no, pero había un equipo tan bueno detrás, con Eduard Cortés como director, que pensamos que cómo íbamos a decir que no si era un pedazo de proyecto. Y al final obviamente supimos separar lo personal de lo profesional", mencionó Aitana.

Aitana y su primer proyecto como actriz

Pero no solo eso, la protagonista señaló que fue su primera experiencia como actriz y que disfruto mucho de las grabaciones.

"Lo he disfrutado un montón, también me estuve formando, y me quedo con el proceso de lo vivido, que han sido cuatro meses maravillosos. Es verdad que es importante lo que la gente piense, y obviamente si gusta siempre será más bonito, pero pase lo que pase yo me quedo con lo vivido que eso es lo más bonito”, manifestó la cantante.

Asimismo, su novio recalcó que es muy buena haciendo lo que hace.

"Es muy buena haciendo lo que hace y enseguida aprendió todo rapidísimo". Afirmó Bernardeau.

La primera cita de Aitana y Miguel Bernardeau fue un desastre

Ante la conversación, el conductor del programa Pablo Motos les preguntó como se conocieron y lo que más le sorprendió fue la respuesta de la cantante, pues ella aseveró que se sintió atraída por él cuando interpretaba a Guzmán de la popular serie Elite.

"Primero me sorprendió muchísimo como actor y es verdad que Guzmán, su personaje en 'Élite', al principio no me gustaba porque era malo, pero luego es verdad que le acabé cogiendo cariño. Entonces al final me encantó. Y no sé, lo típico de buscarle en Instagram y mirar a ver si me escribía, cosas así típicas de niña de 19 años, y quedamos a cenar", contó.

Asimismo, la intérprete de “Vas a quedarte” recalcó que la primera cita no salió como esperaban.

"Fue un desastre porque se me cayó la copa por el suelo, y pensamos que no nos veríamos nunca más porque era la época del boom de 'Élite' y del boom de 'Operación Triunfo' y cuando salimos del restaurante no sé qué pasó en esa calle justo, en la calle Fuencarral creo que fue, nos paró todo el mundo. Si no era por Miguel, era por mí, y era raro porque la gente decía '¿Aitana?, ¿Miguel?' y nosotros decíamos 'no, no, está todo bien'. Entonces, de repente me metí en un taxi, Miguel se fue por otro lado, sin despedirnos, dije: 'Ya no lo voy a ver en mi vida”, acotó.