‘El hormiguero’: Álvaro Soler confesó ser "flexitariano”

Como ya se había anunciado la semana pasada, el primer invitado de la semana en El Hormiguero fue Álvaro Soler, quien hizo varias confesiones que sorprendieron a Pablo Motos y a todo su público.

El cantante llegó con muchas ganas de conversar y para presentar su nueva gira En Tú Piel, la cual lo llevará por varias ciudades de España. Asimismo, presentó su disco recopilatorio The Best of 2015-2022.

Al comenzar la entrevista, el cantante se puso nostálgico al recordar la primera vez que pisó un set: "Quería mandarle un abrazo a David Bisbal que vine con él la otra vez".

Continuando con la conversación, habló sobre su nuevo tema ‘Candela’ y sobre cómo fue que la escribió: "Nace a través de un documental que grabé en La Habana con la mítica banda Buena Vista Social Club. Cuba tiene una situación política complicada, pero la gente tiene tanto talento y tanta inspiración que es una pasada, estoy muy agradecido de haberme podido inspirar aquí para la canción".

Álvaro Soler explica qué es ser "flexitariano"

Fue una entrevista en donde se habló de todo al punto de que Pablo Motos le preguntara sobre su estilo de vida y su dieta. “Me han dicho que eres flexitariano, me explicas cómo es eso” le preguntó entre risas.

El cantante no dudó en explicarle en qué consistía ese término: "Significa que como comida consciente, que sé de dónde viene la carne o el pescado, de animales felices. Tomo verdura y, a veces, pescado o carne en sitios buenos. El 60 % de personas de mi banda son vegetarianos".

Soler finalizó indicando que se siente muy bien haciendo esto: "Yo me siento mejor por mi salud y por el planeta siendo vegetariano, pero si estoy en la Costa Brava y me puedo comer un buen pescado, lo hago".