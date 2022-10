La ausencia de Tamara Falcó en la última edición de El hormiguero no pasó desapercibida. La socialité no estuvo presente para comentar sobre las noticias más polémicas de la semana y de los invitados y el hecho activó las alarmas entre los espectadores.

Pablo Motos no quiso hacer aspaviento sobre lo sucedido. No obstante, luego del misterio, terminó confesado el motivo de su falta.

El Hormiguero: Pablo Matos habla sobre Tamara Falcó

Durante la última edición del programa El hormiguero, el conductor Pablo Motos se divirtió con el resto del equipo como Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, con quienes suele estar Tamara Falcó.

La vida personal de la marquesa de Griñón se ha visto afectada luego de la polémica que enfrenta por haber terminado su relación y compromiso con Íñigo Onieva.

Tras mantener la intriga sobre la hija de Isabel Preysler, el presentador de televisión esperó a que finalizara la entrevista de Manuel Turizo para hablar sobre su colega.

"Tamara Falcó no está en un viaje haciendo una cosa. He estado a punto de decir dónde está, pero no podemos decir dónde está porque se le llena de paparazzis y queremos dejarla tranquila", subrayó, dejando entrever que su ausencia no tendría nada que ver con su situación sentimental, sino por motivos laborales.

El Hormiguero: ¿qué novedades se vienen la próxima semana?

La próxima semana, El hormiguero contará con una lista de invitados especiales. Desde hace varios días, Pablo Motos no pudo contener las ganas y terminó develando la identidad de algunos personajes. Se supo que el lunes estará Álvaro Soler; el martes, Arturo Pérez-Reverte; el miércoles Dwayne Johnson y el jueves el británico Daniel Craig.

Este último jueves acudió a las instalaciones del set de televisión, el cantante, Manuel Turizo, quien habló sobre su más reciente éxito ‘La Bachata’.