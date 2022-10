'El hormiguero': Chenoa confesó cómo conquistó a su esposo

Chenoa visitó las instalaciones de El hormiguero y divirtió al público con anécdotas sobre su vida personal. La cantante se sinceró con Pablo Motos y contó detalles sobre su primer mes de casada con Miguel Sánchez Encimas.

Según reveló, conoció a su esposo durante una cena con un grupo de amigos y quedó encantada de su voz.

'El hormiguero': Chenoa y sus problemas para ligar

Durante la entrevista, la cantante recordó cómo empezó su romance con Sánchez Encimas. “Estaba hablando con mi amigo, pero yo no le había visto. Me gustó mucho la voz, luego le vi entrar y dije '¿perdona?'. Le habían sentado enfrente de mí y yo cambié el papel para que se sentara a mi lado. Sin tonterías, me da muchísima pereza la gestión de ligar”, indicó.

Lee también: ‘El hormiguero’: María Hervás habla sobre el pasado de su primer novio

Asimismo, Chenoa le pidió que la llevara a su casa porque vivían cerca pero no se besaron, ya que a ella le gusta ir a paso lento y prioriza la “conquista de la charla”. “A mí una charla me parece muy atractiva. A mí, si eres muy guapo y todo bien pero no hay charla, vamos mal", acotó.



'El hormiguero': Chenoa se muestra feliz y enamorada

Chenoa reconoció que su relación con Miguel Sánchez Encimas es muy sólida y en todo momento se mostró muy enamorada de él. Además, recalcó que es un constante apoyo en su vida.

“Me ha ayudado a sentirme muy a gusto conmigo misma, a ser más vulnerable y salir de ese papel duro que conoce la gente. Me ha ayudado a que me quiera, eso lo he encontrado en casa. Somos muy buenos compañeros”, afirmó.

Lee también: 'El hormiguero': Blanca Suarez confiesa que no sabe ligar

La cantante también promocionó su programa radial Tómatelo menos en serio, el late night que conduce desde el 13 de octubre. “Yo siempre he sido entrevistada, pero ahora estoy de escuchante y me está haciendo muchísima ilusión preguntar, hilar bien la conversación”, contó emocionada.