‘El hormiguero’: María Hervás habla sobre el pasado de su primer novio

El Hormiguero recibió la visita de Álex García y María Hervás, quienes llegaron al programa para promocionar El Inmortal, la serie de Movistar Plus+ que se estrena el 27 de octubre.

Durante la entrevista con Pablo Motos, María Hervás ha recordado su vida en su barrio y cómo muchos de sus conocidos no tenían una buena vida.

María Hervás recuerda a su primer novio

El programa empezó hablando sobre la nueva serie de los actores, esta es un drama criminal ambientado en los 90 y está inspirado en la historia de la banda Los Miami.

La actriz madrileña recordó sus inicios en su barrio de Puerta de Toledo, en dónde los niños y jóvenes hablaban sobre la banda criminal. “En mi barrio, cuando nos enfrentábamos con otros barrios, la amenaza siempre pasaba por: 'Te voy a traer a mi primo de Los Miami'. Entonces te quedabas calmadito un tiempo, no volvías a molestar en un ratito temiendo que aparecieran y luego todo volvía a la normalidad”, contó Hervás.

Pablo Motos también les preguntó si creían que una persona mala puede cambiar, pues muchos crecen en un ambiente peligroso que los orilla a tomar ese camino. La opinión de Hervás es clara, pues conoce de primera mano casos en los que han cambiado de estilo de vida, como su primer novio.

“Yo creo que un malo se puede hacer bueno, porque en mi barrio he tenido una infancia en parte bastante 'El Inmortal'. Y de las personas que hacían butrones cuando tenían 16 años y estaban todo el día en la GRUME (Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial), algunas han acabado realmente mal, pero otras, empezando por mi primer novio, han rehecho su vida y ahora tienen trabajos guays”, respondió la actriz.

María Hervás opina sobre las mujeres que les atraen hombres malos

El Hormiguero presentó el tráiler de El Inmoral y al presentador le surgió la pregunta de por qué a las mujeres les gustan los chicos malos.

Por su parte, María Hervás cree que es porque muchas tuvieron que reprimirse por seguir ciertos estándares. “Sobre la mujer siempre ha habido mucho más peso del deber ser, la historia siempre nos ha dicho cómo tenemos que ser y siempre ha coincidido con las cosas más reprimidas. Entonces cuando te has reprimido tanto tiempo y de repente ves el negativo delante tuyo de todo lo que existe y late dentro de ti pero no se te permite para entrar en el catálogo de la buena mujer, te pone mucho, porque dices: 'Eso late y vive dentro de mí'. No es que te pongan los chicos malos, sino que tú tienes algo de mala que no te dejan sacar”, explicó la madrileña.