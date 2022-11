‘El hormiguero’: Joaquín Sabina habla sobre su adicción a las drogas

El hormiguero empezó la semana con grandes invitados. El programa de Pablo Motos recibió en su set a los cantantes Joaquín Sabina, Leiva y al director Fernando León de Aranoa.

Estos talentosos hombres llegaron para presentar el documental Sintiéndolo mucho, el cual se estrenará el próximo 17 de noviembre y cuenta la historia del intérprete de “Lo niego todo” en los últimos quince años.

Sabina presenta el documental sobre su vida

Leiva fue el encargado junto a Sabina de componer la canción principal de la película. Pero no solo eso, el cantante de “Como si fueras a morir mañana” también escribió toda la música de la banda sonora.

“Ya solo estrenar en cines es una maravilla, y una cosa que empezó como al azar, sin planes, acabarla así no está mal”, mencionó el director.

Por su parte, Sabina resaltó cómo se sintió al trabajar con un amigo como Fernando, pero, además como llegó a retratar su vida en el filme.

“Le dije a Fernando que me sacara como quisiera, hasta cagando”, comentó Sabina. A lo que Motos confirmó que sí había un desnudo en el documental.

“Es que este documental es obsceno”, aseguró el cantante.” En los conciertos he enseñado mucho el culo, pero nunca había mostrado el alma porque creo que es una ordinariez”, finalizó emocionando a los presentes.

Sabina se sincera sobre sus adicciones

Durante la entrevista, Pablo Motos le preguntó cuánto bebía actualmente. A lo que Sabina respondió: “Bebo más que como, pero por prescripción facultativa”.

“El médico me dijo que tenía beber dos litros diarios, pero me dijo que no hacía falta que fueran de agua, también podían ser de tequila o de whisky”, bromeó, generando algunas risas.

Asimismo, el cantautor español habló sobre lo que siente ahora sobre las drogas: “Dejé la cocaína hace más de 20 años, pero cuando me preguntan que qué siento ahora, contesto que nostalgia”, aseguró.

“Ya no te hace ilusión, el efecto que te decía ya no lo sientes y dices se acabó. Pero mi ejemplo no vale para las pobres madres de los yonkis. Yo no me interné en ningún sitio porque dije que se acabó”, finalizó Sabina.