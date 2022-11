'El hormiguero': La Bien Querida recordó su experiencia en Tinder

El pasado martes 22 de noviembre, El hormiguero volvió a traer un nuevo invitado al set. La elegida fue la cantante española Ana Fernández-Villaverde, mejor conocida como 'La Bien Querida', quien comentó no solo sobre su más reciente producción discográfica, sino, además, recordó una experiencia que vivió en Tinder.

Lee también: ‘El hormiguero’: Raphael confesó que a veces se olvida las letras de sus canciones.



Su experiencia en Tinder

La cantante La Bien Querida fue invitada al programa conducido por Pablo Motos para hablar sobre su nuevo disco 'Paprika', pero además, decidió contar una curiosa anécdota que vivió con un hombre que conoció a través de Tinder, por recomendación de una amiga suya.

"Yo le decía que estaba harta de conocer gente de farándula, quería conocer gente normal. Me metí a Tinder y, como no sabía cómo iba, les di a todos 'Like'. Me empezó a escribir mogollón de gente", revelo la artista de Bilbao.

Lee también: 'El hormiguero': Rozalén confesó que fue a la tumba de su padre y abuelos para grabar canciones.

Pero no solo eso, la intérprete de “De momento abril” confesó que en el sitio de citas no puso una fotografía de ella a cuerpo completo, sino, que salía solo una parte de su rostro.

"Hubo uno que me gustó. Yo no puse una foto mía porque me daba un poco de corte. Salía tapándome la cara un poco. Puse una donde estaba con ropa de deporte, para que vea que hago deporte. Me gustó uno que era de Río de Janeiro, me dijo que estaba entre España y Río", declaró.

Asimismo la española recalcó que a pesar de estar conversando con seguidamente con el hombre, había algo que la hizo desconfiar.

"Empezamos a hablar, poco a poco la cosa se fue calentando, me pillé, pero había cosas que no me cuadraban. Puse a mis amigas a investigar y no me preguntes cómo, pero di con el Facebook de su padre. Como su padre era un señor mayor que tenía 10 amistades, me puse a mirar, vi a una chica con él. Él me había dicho que estaba divorciado. No estaba divorciado", acotó.