‘El hormiguero’: Raphael confesó que a veces se olvida las letras de sus canciones

El hormiguero ha tenido una semana llena de sorpresas y novedades para sus televidentes, por lo que para cerrarla con broche de oro, tuvieron como invitado al reconocido cantante Raphael con quien conversaron de todo un poco.

Raphael en 'El hormiguero'

El público lo esperó de pie y con muchos aplausos, gesto que fue agradecido por el artista quien hizo su entrada triunfal en un auto.

Lee también: ‘El hormiguero’: Alaska reveló sus miedos más profundos en el programa



La presencia de la estrella musical estuvo relacionada a la presentación de su nuevo disco en donde recalcó que fue un trabajo en conjunto con Pablo López.

"Fui a su casa y le dije: 'Quiero que me hagas un álbum entero'. Se llama Victoria porque son las victorias que he tenido durante mi vida, a todo lo que me he ido enfrentando, desde mis padres, mis hijos... Para mí cada cosa es un logro", afirmó.

Cabe recalcar, que el conductor del programa reveló que el intérprete de “Mi gran noche” ha compuesto en total 84 discos durante toda su carrera.

"Es imposible que seas capaz de acordarte de la letra de todas las canciones", le preguntó Pablo Motos.

Ante esta pregunta, al cantante no le quedó de otra que confesarse un detalle que nunca había dado a conocer.

"Claro que me acuerdo de todas, pero si no me acuerdo, me las invento sobre la marcha. Sabes más o menos de lo que estás hablando, pues solo tienes que meter algunas palabras parecidas. Pero si te da la risa... ¡Ahí es cuando se nota!". Con esto también manifestó que ha compuesto uno de sus discos más sonados en un solo día, se trata de El Tamborilero.

Lee también: ‘El hormiguero’: Pablo Motos aclara que el programa con Antonio Banderas no fue grabado



Raphael y su anécdota con una de sus seguidoras

Finalmente, el español agradeció el cariño que le tienen sus seguidores y se animó a contar una divertida anécdota sobre ellos

“Hace años en Barcelona, una señora que cortaba flores me quiso lanzar las flores y fueron con el cuchillo de cortarlas detrás", acotó.

💬 @RAPHAELartista: “He llegado a grabar uno de los discos más sonados, en un día” #RaphaelEH pic.twitter.com/LVTH0nAzYq — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 17, 2022