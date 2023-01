‘El hormiguero’: Tamara Falcó detalló cómo Íñigo Onieva le volvió a pedir matrimonio

Este jueves, Tamara Falcó se volvió a presentar en la "Tertulia de la Actualidad" de El hormiguero para hablar, entre otras cosas, de su retorno con Íñigo Onieva.

En conversación con Pablo Motos, Cristina Pardo, Juan del Val y Nuria Roca, la hija de Isabel Preysler aseguró que se encuentra muy contenta por volver a retomar su relación. "Estoy muy contenta, Pablo".

Además, contó cómo fue que su pareja le volvió a pedir matrimonio en el Polo Norte. “Estábamos en el Polo Norte y pues -de repente- me sorprendió. Estamos muy contentos y, la verdad, es que me caso con el hombre al que quiero, así que contenta", indicó en un primer momento Tamara Falcó.

Por otro lado, relató una pequeña anécdota con respecto al anillo que le dieron. "Había cambiado las piedras y pues claro me pesaba más el anillo y he necesitado que me lo ajusten un poco. En una semana estará". Según indicó Tamara es una versión mejorada del anterior anillo que tenía.

Tamara Falcó anunció la fecha de su boda con Íñigo Onieva

En tanto, Tamara Falcó anunció que la fecha de su boda será el 17 de junio. La ceremonia se realizará en la finca El Rincón, como se había planeado anteriormente.

“Será una boda no demasiado grande, con nuestros familiares y amigos más cercanos. La celebración será en el palacio de El Rincón y la fiesta comenzará por la tarde”, confirmó.

Por su parte, Íñigo Onieva le dedicó unas palabras a Tamara luego de haberle pedido matrimonio nuevamente. “Ha sido un aprendizaje donde me doy cuenta de que no hay nada que se pueda anteponer a ti. Mi absoluta prioridad eres tú, tu felicidad y nuestro proyecto conjunto de pareja y de familia”, afirmó.