'El hormiguero': Anne Igartiburu reveló que fue apartada de las campanadas de TVE

El hormiguero volvió a traer a un nuevo invitado a su set. En esta ocasión, fue la presentadora de televisión Anne Igartiburu, quien aprovechó el momento para promocionar su nuevo libro titulado 'La vida comienza cada día'. Sin embargo, Pablo Motos quería saber por qué fue apartada de las campanadas de TVE. Según los rumores, fue debido a los coqueteos con Antena 3, algo que no le gusto a los directivos del canal.

Lee también: 'El hormiguero': Cristina Pedroche reveló que el vestido de las campanadas estará hecho con 'body painting'.





Las campanadas de Anne

Después de muchas décadas en la televisión, Anne Igartiburu comenzó a enfocarse en la salud mental y decidió compartir algunos de sus consejos en El hormiguero. La comunicadora promocionó su libro titulado 'La vida empieza cada día', el cual es una guía de aprendizaje y consejos para que cada minuto sea placentero.

Sin embargo, Pablo Motos estaba interesado en saber los motivos por los que no estuvo en las últimas campanadas de La 1, ya que confesó que se sentía extraño no escuchar su voz en aquel día. Ella declaró que se sorprendió de la decisión de los directivos, pero no tuvo problemas en aceptarlo.

Lee también: ‘El hormiguero’: Adriana Ugarte y la vez que ‘metió la pata’ con Mónica Naranjo y Andrés Calamaro.

"No pasa nada, la vida es así", dijo tranquila. "La decisión la acepté y ya está. También entiendo que no vas a estar toda la vida ahí, y es lógico que cambien de presentadores", volvió a responder Igartiburu. Algunos rumores indicaban que fue debido a los constantes coqueteos de Anne con Antena 3, pero no se confirmó dicha información.

La comunicadora terminó aceptando la invitación de última hora de Ibai Llanos en Twitch junto con Ramón García, cuya transmisión tuvo más de 500 mil espectadores. Ella estuvo agradecida por la oportunidad, ya que pudo aprender un montón durante el stream.