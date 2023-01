‘El hotel de los famosos 2’: Charlotte Caniggia abandonó el programa

Ha pasado solo una semana desde el estreno de El hotel de los famosos 2 y los concursantes ya quieren abandonar el reality. Como es el caso de Charlotte Caniggia quien le comunicó tanto a los conductores como al resto de sus compañeros que desea abonar el programa, pues no se siente cómda trabajando como staff del hotel.

Charlotte Caniggia anuncia su salida de ‘El hotel de los famosos 2’



Durante la emisión del pasado miércoles, la hermana melliza de Alex Caniggia, el ganador de la primera temporada, anunció que dejaría la competencia. "Os voy a abandonar, chicos. No me extrañen”, comentó ante las quejas de sus compañeros.

Debido a su actitud, Pampita le preguntó cuáles eran sus razones para dejar tan temprano la competencia a lo que ella respondió:“Me quiero ir del hotel porque es muy difícil y hay muchas tareas. A mí me tocó estar en el staff dos veces. Es triste porque conocí gente súper linda que los llevo en mi corazón. Pero es muy difícil para mi”, contestó con cierta tristeza.

“¿Qué es lo que más te cuesta: no estar en tu ámbito, la convivencia, la limpieza?”, preguntó la conductora del programa. “Todo, todo. Hay muchas actividades en el día y por la tele no parecía tan duro. Pero cuando venís acá, es distinto. Es mucho más difícil”, explicó Caniggia.

Muchos de los participantes lamentaron su salida. “Sumaba al Hotel, le daba luz, alegría... Y se la va a extrañar un montón”, aseguró Rocío Marengo.

Tras el anuncio, Charlotte fue abordada por todos sus compañeros, quienes quisieron despedirse con un caluroso abrazo.“En tres días se olvidan y ni se acuerdan de quién es Charlotte Champagne”, bromeó la influencer.

Estando en el backstage, mostró su lado más sensible y con lágrimas en los ojos habló de su corta, pero importante experiencia. “Hice muy buena amistad con Enzo Aguilar y lo voy a extrañar. Me parece una gran persona, tiene un corazón hermoso y quiero que brille”, comentó.

“Conocí mucha gente linda, aprendí a hacer muchas cosas, que no sabía hacer. Y aprendí lo que es trabajar de verdad... que es lo que no me gusta mucho ¡No me extrañen!”, concluyó Charlotte antes de abandonar el lugar.