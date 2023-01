La segunda temporada de El hotel de los famosos comenzó la semana pasada y los ánimos se están 'caldeando' dentro del lugar. Y es que Fernando Carrillo se ha ido ganando la antipatía de alguno de sus compañeros, por lo cual fue nominado.

El ex marido de Catherine Fulop estalló en furia contra el resto de los concursantes y afirmó que no quiere amigos. De igual manera, hizo una escena en frente de todos antes de marcharse.

La furia de 'Fer' Carrillo

El 'Chino' Leunis tenía en su mano un sobre con el nombre del nominado de la semana, por lo cual reunió a todos los habitantes del hotel para decir quién estaba en capilla y fue en ese momento que el presentador señaló que Fernando Carrillo era el elegido de la semana.

Durante uno de los desafíos, el actor venezolano no demostró una actitud muy amistosa con el resto del grupo. Según uno de ellos, él abandonó a su equipo en medio del juego. Leunis le preguntó a Carrillo si tenía algo que decir en frente de todos, a lo que el venezolano respondió de una manera tajante.

"Definitivamente, no quiero tener amigos ¡Ninguno! No quiero hacer ningún lazo con nadie, y ya, listo. La verdad, hoy en el juego, si el capitán de hoy me votó porque le molestó que yo dijera 'pu**, perdimos', yo podría estar molesto porque fue una terrible dirección de equipo. Listo no pertenezco aquí. Los amo, los adoro, pero no quiero seguir en este... no me gusta", estalló en furia delante de los participantes.

El presentador agradeció a todos y les dijo que podían volver al hotel, pero Carrillo se adelantó para ir a recoger sus pertenencias.