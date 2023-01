‘El Hotel de los Famosos 2’: Rocío Marengo es la segunda eliminada del reality

La nueva temporada de El hotel de los famosos 2 sigue más entretenida que nunca y en las últimas horas sumó a su segunda eliminada. Se trata de la actriz Rocío Marengo, quien tuvo que hacer maletas y despedirse de todos integrantes del programa.

Rocío Marengo es la segunda eliminada del programa

La eliminación de esta semana se tuvo que definir a duelo en la H, razón por la cual los participantes decidieron quiénes serían los nominados que debían retirarse de la competencia. De esta manera, Rocío Marengo y Enzo Aguilar fueron quienes se disputaron la permanencia en el reality.

Antes del reto, Rocío se puso a llorar porque se lamentó que sus compañeros la votaran: “Me sentí..., no sé si es inocente la palabra, pero estaba en un cumpleaños. Me votó Emi, todo bien, pero después me empezaron a caer votos y terminé en la H cuando jamás me lo había imaginado. Me sorprendió”.

Pero no solo eso, la concursante confesó que uno de sus miedos era precisamente competir en el mencionado reto.

“Me gustan estos desafíos, pero no pensé en que estaba muy grande... No sé, hace mucho que no hacía algo así. Son etapas de la vida. Tengo que tener claro que mi miedo es pararme en la H”, afirmó Marengo.

Rocío Marengo se despidió del reality

Como se recuerda, el momento del duelo en donde el tiktoker logró vencerla tras unos minutos estuvo muy peleado. Rocío primero se mostró feliz por la victoria de su compañero: "Yo estoy feliz por él, me parece que está bueno que me haya tocado con él, siento que de verdad ganaba, si ganaba o perdía yo ganaba, y ganaba también por ser parte de este programa”, pero luego admitió que se va muy feliz del show por su desempeño.

“Me voy llena de amor. Sé que hice las cosas bien y soy una buena persona”. La actriz no podía irse sin dejar una declaración polémica: “Amor, me voy sin haber sido staff. Que se limpien la ‘caqui**’ solos”, acotó.