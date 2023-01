'El hotel de los famosos 2': Érica García encaró a Fernando Carrillo por un comentario sobre Rocío Marengo

Las polémicas no paran de presentarse en El hotel de los famosos 2. En el último programa, Fernando Carrillo fue nominado por sus compañeros y, a pesar de ello, sigue ganándose la antipatía del resto de sus compañeros.

Esta vez, el venezolano se encontraba en la cocina junto con las chicas y soltó un comentario sobre Rocío Marengo.

Érica García defendió a la modelo, sin embargo, 'Fer' mantuvo su postura ante sus colegas y continuó con sus actividades.

El fuerte comentario de 'Fer' Carrillo

Fernando Carrillo se encontraba en la cocina preparando su comida en la cocina del hotel. Después de unos minutos, llegó un grupo de 3 participantes mujeres al lugar, pero al parecer el rato de tranquilidad del actor no duró mucho. Rocío Marengo comenzó a provocar al venezolano.



Al principio, él no le prestó atención y siguió con lo suyo. No obstante, Marengo le preguntó si había algo que le fastidiaba para que se lo diga en la cara. "Bueno, perfecto, tal vez por eso estás soltera mi amor. Porque eres tan linda, pero tienes una actitud ¿Entiendes? De mala onda", dijo Carrillo.

"No, no, con esas cosas no. Una mujer elije estar soltera porque quiere, no porque sea mala onda. No es un privilegio estar con un hombre", comentó Érica García. Ambos siguieren discutiendo por un buen rato, hasta que la cantante volvió a intervenir en la conversación

"Fer, cambiemos ese chip por favor, discúlpame que me meta, pero yo también soy mujer y estamos tratando de evolucionar permanentemente, aunque nos equivocamos", dijo García. "Estamos solas. Primero, uno no se puede meter con el otro esté solo. Está solo porque quiere, porque puede, porque es así, o quizás no esté sola", agregó Érica para finalizar su argumento.