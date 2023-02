‘El hotel de los famosos 2’: Yasmín Corti explotó contra sus compañeros por ignorarla

Yasmín Corti es la nueva participante de El hotel de los famosos 2. Tras unos pocos días de competencia, parece que los ánimos se caldearon durante la competencia y la bailarina descargó toda molestia contra sus compañeros de staff.

Yasmín Corti se enoja con sus compañeros

Pese a estar pocos días en el reality de El trece, Yasmín Corti se adaptó rápidamente al ritmo de la competencia y descargó contra sus compañeros en el staff por ignorarla durante el trabajo.

Fue durante su trabajo en la cocina cuando preguntó si había hielo en la nevera, pero nadie le hizo caso. “¿Hielo hay? Chicos, ¿hielo hay? ¡Nadie me escucha cuando hablo, loco! ¿Tengo que gritar? Me están empezando a pudrir. Hablo y nadie me escucha”, dijo la bailarina muy molesta.

Ante esto, Juan Manuel Martino la encaró por su mal humor: “Escúchame, vos no puedes estar preguntando a los gritos ‘¿hielo hay?’, te fijas si hay”. Por su parte, Yasmín siguió mostrando su indignación. “Es que me había fijado y no había. ¿Cómo no va a haber hielo? ¡No lo puedo creer! Por eso lo pregunto”, señaló.

Finalmente, la nueva participante le contó a Mimi Alvarado que le molestaba que la ignoraran durante sus labores como staff, pues la hacían sentir “invisible”.

Yasmín Corti es la nueva participante de ‘El hotel de los famosos 2’

Yasmín Corti ingresó a El hotel de los famosos 2 como reemplazo de Érica García, quien tuvo que dejar la competencia debido a una lesión durante los desafíos.

La expareja de Nicolás Cabré se mostró muy feliz de ingresar al reality y conocer a las personas que la acompañaran en la experiencia.

“No puedo creer que estoy acá, ¿esto es real?”, mencionó cuando entró por primera vez. “Soy su nueva compañera, soy la nueva participante, mi nombre es Yasmín. Me encanta la idea de estar como huésped. Las camas, las almohadas, las instalaciones, la pileta. ¡Dios mío!”, dijo visiblemente emocionada.