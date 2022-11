El padre Karras de 'El Exorcista' y la novia de Frankenstein se conocieron en 'First dates'

El último episodio de First dates se vistió de Halloween y las parejas acudieron a sus respectivas citas vestidas con sus mejores disfraces. Este fue el caso de Antonio y Paula, quienes se disfrazaron de El padre Karras de El Exorcista y de la novia de Frankenstein, respectivamente. Los solteros tuvieron una amena plática donde confesaron sorprendentes declaraciones.

‘First dates’: Confesiones espeluznantes

Más allá de los disfraces extravagantes, la pareja comentó en su cita de First Dates algunos secretos sorprendentes. Por ejemplo, Antonio es director de cine y le gusta hacer exorcismos. Asimismo, le gusta dormir con las cenizas de sus familiares muertos debajo de su cama. "El Día de Todos los Santos los saco a la terraza para que les dé el aire y les hago una foto, me siento acompañado", reveló.

Lee también: ‘First dates’: mujer llega a su cita acompañada del "alma de su padre"

Por su parte, Paula no se queda atrás. Viene de una familia con "poderes sobrenaturales". Su prima tiene premoniciones, su hermana tiene deja vu y ella puede ver a los muertos. Según reveló “oye y ve cosas”.

Para el padre Karras esta situación no es nada creíble. "La ciencia es magia para quién no la conoce y yo no conozco muchas cosas", acotó.





'First dates': La novia de Frankenstein se espantó cuando hablaron de sexo

Pese a que la plática parecía amena, aunque con algunas desavenencias, el momento crítico en la cita organizada se dio cuando la pareja empezó hablar de sexo.

Lee también: 'First Dates': soltera queda paralizada al ver a su cita disfrazada de un tigre

Antonio dejó en claro su postura acerca de sus gustos sexuales. Confesó que le gusta practicar sexo en grupo o tríos, situación que desagradó por completo a Paula, quien lo rechazó por completo y en el reservado no quiso darse una oportunidad a seguir conociéndolo, dejando por concluida la cita.