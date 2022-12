Elton John dejó Twitter luego de un cambio de política en la plataforma

Desde que Twitter ha pasado a manos de Elon Musk, muchas celebridades y personas han expresado su descontento con las nuevas políticas de la plataforma. Es por ello que el cantante Elton John tomó la decisión de salirse de dicha red social hasta nuevo aviso.

Como se recuerda, el magnate prometió volverlo un foro más abierto para la libertad de expresión, pero también se concretó el despido de miles de ejecutivos de los rangos más altos, al igual que parte sustancial de su personal.

Elton dice adiós a Twitter

Hace un par de meses, Elon Musk se convirtió en el nuevo dueño de Twitter por una enorme cantidad de dólares. Entre las promesas que hizo el magnate, declaró que haría de la plataforma un lugar para que todo el mundo pueda expresarse libremente.

Pero las polémicas comenzaron a surgir dentro de la empresa, comenzando por el despido masivo de los altos mandos y parte de su personal, sumado con el regreso de personajes polémicos como Kanye West y el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Las nuevas políticas impuestas por Musk no cayeron bien a ciertas celebridades, entre ellas Elton John, quien decidió abandonar la red social.

"Toda mi vida he intentado utilizar la música para unir a la gente", escribió el artista británico en lo que sería su último tuit. "Sin embargo, me entristece ver cómo la desinformación se utiliza ahora para dividir al mundo", concluyó.

Elon respondió rápidamente: "Me encanta tu música. Espero que vuelvas", escribió. "¿Hay alguna desinformación en particular que te preocupe?", añadió. No obstante, Elton no le ha contestado al CEO. Con ello, el intérprete de 'Rocket Man' se une a otros músicos como Trent Reznor y Jack White en dejar la red social.