Esposa de Paolo Hurtado se pronuncia ante las cámaras de Magaly Medina: "Estoy en shock"

El ampay entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo sigue trayendo cola el la farándula peruana. Está vez, Rosa Fuentes, la aún esposa del popular Caballito, se volvió a pronunciar, ahora ante las cámaras de Magaly TV, la firme.

Por medio de un mensaje de Instagram, la mamá de tres niños indicó que quedó en shock con el ampay, pero ya empezó con los trámites de divorcio.

“He sido sorprendida como todos con esta noticia. Después de esto quiero tomar distancia por mi salud física y mental y sobre todo el bienestar de mis niños. Muchas gracias por la preocupación. Como lo dije en mi comunicado, esto se resolverá de manera legal”, indicó la mujer.

Rosa Fuentes también habló para 'América hoy'

Por la mañana, la esposa de Paolo Hurtado habló para el programa de Ethel Pozo. En sus cortas declaraciones, confesó que tiene un embarazo de riesgo y que no se iba a pronunciar sobre el ampay del futbolista.

“Necesito estar tranquila porque tengo un embarazo de riesgo, después de esto hay un antes y un después”, escribió Fuentes.

Asimismo, agradeció a la prensa y los usuarios de las redes sociales por el apoyo que le han mostrado tras la difusión de las imágenes y la revelación de su embarazo.

“Muchas gracias por el apoyo, pero debo ser fuerte porque mis hijos me necesitan. Yo no soy pública, no tengo porque dar ninguna aclaración. Pero -de igual manera- agradezco el apoyo de todos”, agregó la esposa de Caballito.