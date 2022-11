'Esto es guerra': Jota Benz confirma que tendrá que operarse de la rodilla tras sufrir terrible lesión

Reaparece y da triste noticia. Jota Benz anunció a través de sus redes sociales que tendrá que ser sometido a una operación luego de la terrible lesión que tuvo en una de sus rodillas durante uno de los programas de Esto es guerra.

Volvió a hablar

Luego de que los televidentes peruanos vieran la lesión del concursante Jota Benz, muchos se quedaron preocupados por su estado de salud. No obstante, el propio guerrero indicó en sus redes sociales que se encontraba mejor y agradeció a cada uno de sus amigos y seguidores por los mensajes de apoyo que recibió en los últimos días.

"Creo que ya pasó suficiente tiempo desde que no subo nada por acá y quería agradecerles desde lo más profundo de mi corazón cada mensajito, cada detalle, cada gesto, absolutamente todo de parte de amigos, compañeros. He recibido mensajes muy bonitos, no tienen ni la más mínima idea de lo que cada mensajito significa. Estoy muy agradecido por todos los buenos deseos y oraciones, les agradezco de todo corazón", dijo.

Pero, también, se animó dar más detalles sobre su salud: "Ya me llegaron los resultados de la resonancia y siento que por el respeto y amor que les tengo a los que me siguen, informarles que voy a tener que someterme a una cirugía de la rodilla. El viernes voy a tener más información sobre la fecha. Por lo pronto son los resultados son esos", finalizó.

Benz tendrá que esperar la fecha exacta para su intervención quirúrgica, además que tendrá que pasar por un proceso de rehabilitación para volver a la competencia.