Ethel Pozo confirmó que tendrá un papel en 'Maricucha 2': "Lo he guardado bajo 7 llaves"

En el último programa de América hoy, Ethel Pozo anunció que tendrá un papel en Maricucha 2, la serie de Del Barrio Producciones. La conductora se encuentra muy emocionada por regresar a la actuación.

Sus compañeros la felicitaron y ella evitó dar más detalles sobre su personaje.

Su retorno a la actuación

La hija de Gisela Valcárcel tiene claro que actuar es una de sus principales metas de este año. Según lo que comentó en América hoy, llevó un taller el pasado mes de enero.

"Una de mis pasiones es actuar y, si bien, he tenido participaciones esporádicas a lo largo de los años, no he podido concretar algo más sostenido con el tiempo. Este 2023 voy a enfocarme en la actuación y en seguir creciendo en América hoy", dijo Ethel Pozo en diciembre de 2022.

La hija de la Señito tiene algunas experiencias en la actuación. En el pasado, tuvo papeles en producciones como Luz de luna y De vuelta al barrio.

Ethel estará en 'Maricucha 2'

En el programa, Janet Barboza anunció que su compañera volvía a la actuación. "Lo he guardado bajo 7 llaves, para que vean que sé guardar secretos...", comentó emocionada Pozo. La cuenta oficial de Del Barrio Producciones también confirmó que la conductora estará en la temporada 2023.

De igual forma, el video promocional revela su personaje. Sus colegas de set comenzaron a pedir más detalles sobre su papel, pero Pozo prefirió guardar silencio. Sin embargo, dejó entrever que su rol estará vinculado a Christian Domínguez. "Hemos grabado juntos, tienen que estar atentos, si no es hoy, es mañana", añadió la conductora.