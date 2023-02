Melissa Paredes recordó amistad con Ethel Pozo y cómo la trató tras ampay: “Lloró, dejándome peor, fue una puñalada”

En el último programa de Préndete, Karla Tarazona entrevistó a Melissa Paredes. Uno de los temas que más ha rebotado de la conversación entre ambas conductoras del magazine está relacionado a la amistad que mantuvo la ex Miss Perú con Ethel Pozo durante su paso por América hoy.

Melissa Paredes contó cómo fue su salida de 'América hoy'

Melissa Paredes indicó que la producción del programa de Ethel Pozo fue la que la apartó de la conducción tras el ampay con Anthony Aranda.

“Yo no les dije a mis compañeros ‘bótenme porque cometí un error’, fueron ellos quienes me hicieron a un lado. Yo no hubiera hecho eso, si alguna vez ustedes (Karla y Kurt) se equivocan en la vida, jamás los haría a un lado”, expresó la modelo.

Lee también: Melissa Paredes se molestó con Metiche por preguntar si Activador era dueño de academia de baile: “¿Eso qué tiene que ver?”

Luego de esto, recordó cómo fueron los momentos posteriores al ampay y todo el escándalo mediático que protagonizó con Rodrigo Cuba. “A mí me pareció como una puñalada en la espalda, no es que tenga algo contra ellos, soy cero rencorosa, me vale 10 pepinos lo que hagan con su vida”, expresó Melissa.

La conductora de Préndete confesó que no los miraría mal porque tampoco es que hayan sido amigos muy cercanos. “No les haría mala cara, amigos no éramos tampoco, entonces entiendo que una amistad es diferente”, agregó.

Melissa Paredes expresó su disconformidad con Ethel Pozo

Asimismo, indicó que no le gustó que Ethel Pozo llorara, considerándolo innecesario. “Si fuesen de mi círculo cercano no estarían llorando y dejándome peor, yo sentí eso, me dio ganas de decirle ‘¿por qué lloras? ¿Para quedar tú bien?’ No, no es necesario”, expresó.

Lee también: Magaly Medina le lanza indirecta a Melissa y su Activador: "Se hicieron conocidos por un ampay horrible y vergonzoso"

Por último, la expareja de Rodrigo Cuba confesó que el productor de América hoy conocía sobre su separación del futbolista. “Totalmente, me chocó, ellos lo saben, se lo he dicho a Armando. Me acuerdo que él lo sabía... le dije ‘armando, déjame aprovechar para decir que estoy separada’ y él me dijo que ahorita no, después, con más calma”, acotó.