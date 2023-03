Ethel Pozo le da consejos a Paula Arias tras ruptura con Eduardo Rabanal: "Vas a encontrar a otro hombre que te valore"

Paula Arias y Eduardo Rabanal culminaron su relación en medio de un nuevo escándalo. Ante ello, Ethel Pozo le aconsejó que no retome la relación asegurando que "merece algo mejor".

En la última edición de América hoy, la hija de Gisela Valcárcel habló sobre Paula Arias y Jesús Rabanal. Según indicó, la cantante merece un hombre que la quiera y que no merece a una persona con un mal comportamiento.

"Paula, tú mereces otro hombre, no mereces una persona así. Que saca una historia a las seis de la mañana a decir que terminó contigo, yo sé que te duele, que crees estar enamorada, eso ya no es amor", dijo Pozo.

"Desde aquí deseo lo mejor para ti, por tus tres niños, por lo trabajadora y exitosa que eres, vas a encontrar otro hombre que te valore y que jamás te levante la voz, si es lo único que ha dicho que hizo", complementó Ethel.

Paula rechazó la propuesta de 'Chibolín'

Andrés Hurtado tuvo a la agrupación 'Son Tentación' en su programa y el presentador no dudó en hacerle una propuesta amorosa a la bella morena. "Si me dices no es porque todavía dejas abierta las puertas de su corazón a ese hombre (Eduardo Rabanal), he traído este anillo como señal de nuestra amistad", comentó el popular 'Chibolín'.

La artista y líder del grupo respondió de la siguiente manera: "Tengo un tiempo más en mi corazón y en mi vida que analizar las cosas. Mi corazón todavía pertenece a otra persona". Hurtado aceptó su respuesta y opinó que ella debió contar que terminó con Rabanal por un hecho de violencia.