Paula Arias reveló cómo se terminó su relación con Eduardo Rabanal: "Nadie se imaginó esto"

Magaly Medina invitó a Paula Arias al set de su programa. La cantante habló sobre su ruptura con el futbolista Eduardo Rabanal y confesó que ocurrió un incidente, el cual causó la separación entre ambos.

Las declaraciones de Paula Arias

La salsera se mostró muy triste cuando llegó al set de la popular Urraca, No obstante, decidió hablar sobre el fin de su romance. "Hay muchas cosas que pasan en cuatro paredes, en la intimidad. Que uno hace que tal vez este ahí. Me enamore más o estemos bien. Y de un momento a otro, puede cambiar todo con actitudes, acciones que no corresponde a una persona", dijo Arias.

La periodista de espectáculos le preguntó si se debía a una agresión física, pero Paula prefirió no dar detalles. "Es que nadie se imaginó esto", contestó la artista.

El comunicado de Eduardo Rabanal

Horas antes, a través de un comunicado, el futbolista Eduardo Rabanal dio a conocer el final de su relación con Paula Arias.

"Con el respeto de la opinión pública, quiero hacer de su conocimiento que la señora Paula Arias no mantiene ningún vínculo amoroso con mi persona ni (relación) laboral. Informado dicho hecho se suscita hace varias semanas. En algún momento, declararé las verdades de por qué terminó esta relación y quedarán las cosas claras. Sin más que decirles, les deseo que lo que sueñen se cumpla, porque las mentiras tienen patas cortas y las verdades, textos grandes", manifestó lateral derecho.

Como se recuerda, Rabanal y la cantante pasaron casi cinco meses juntos después de retomar su relación. La pareja tenía planeado casarse este año, pero ahora decidieron ir por caminos separados.