María Pía le pregunta a Paula Arias si volverá con Rabanal y ella no lo descarta: “No quieres decirlo, lo respeto”

¿Le hicieron la de Melissa Paredes al ‘Gato’ Cuba? Paula Arias estuvo en el set de Mande quien Mande y se refirió a su reciente ruptura con Eduardo Rabanal. La líder de Son Tentación confesó que le sorprendió el fin de su relación con el futbolista.

Lee también: Paula Arias reveló cómo se terminó su relación con Eduardo Rabanal: "Nadie se imaginó esto"

Ante ello, María Pía Copello le consultó si estaba en sus planes retomar su relación con el deportista. Esto luego de que su compañero leyera las consultas de los usuarios de las redes sociales. La salsera evitó dar detalles de su ruptura con el futbolista; sin embargo, no descartó regresar con él.

“Yo prefiero evitar hablar de él, porque ya dije que en estos momentos estoy dejando las cosas claras. Si tengo que responder algo, lo hago en privado, ya no pienso declarar ni dar detalles. Yo soy cabeza de un hogar, mis hijos me están viendo, no me gustaría dar detalles fuertes, que eso lo puedo resolver en la intimidad”, señaló la salsera.

Lee también: Paula Arias se compromete por segunda vez con Eduardo Rabanal y jura que esta es la definitiva



Ante su respuesta, María Pía le volvió a consultar si volvería con Rabanal, sin embargo, la salsera -nuevamente- evitó referirse al tema. “No lo quieres decir y lo respetamos”, agregó la exanimadora infantil.

¿Qué pasará con la productora de eventos de Paula Arias y Eduardo Rabanal?

En la misma sección, Carlos Vílchez, en su personaje de la Carlota, le preguntó a Paula Arias sobre el futuro de la productora de eventos que había creado con Eduardo Rabanal. La salsera reveló que esta será clausurada tras el fin de su relación con el futbolista.

“No deseo ni siquiera hablar de él... Estábamos desde el año pasado en la productora de eventos, simplemente se hace punto final y cada uno por su lado”, reveló la líder de Son Tentación.

Eduardo Rabanal se disculpa con Paula Arias tras ruptura

En un segundo comunicado, Eduardo Rabanal le pidió disculpas a Paula Arias y aseguró que pasó buenos momentos al lado de la salsera.

“Hay muchas cosas que pasan en cuatro paredes, en la intimidad. Que uno hace que tal vez esté ahí, me enamoré más o estemos bien. Y, de un momento a otro, puede cambiar todo con actitudes, acciones que no corresponden a una persona”, se lee en el comunicado.

Lee también: Mariale Salazar es anunciada como la nueva cantante de Son Tentación

Asimismo, se disculpó por la forma como concluyó su relación con Arias. "Entiendo cómo puede repercutir una noticia de la noche a la mañana y por eso reitero las disculpas del caso, especialmente a la mujer con la que he estado y compartido los mejores momentos de mi vida”, agregó.