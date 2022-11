'Exatlón Estados Unidos 2022': Alejandra Varela confesó que sufre al no poder comunicarse con su familia

La séptima temporada de Exatlón Estados Unidos 2022 ha generado emociones y momentos inolvidables. Muchos de los competidores lo dan todo para mantenerse hasta la final. Uno de ellos es Alejandra Varela, miembro del equipo de los Contendientes.

Al igual que el resto de sus colegas, ella también pasó por algunos momentos difíciles, como estar alejada de su familia, sobre todo de su madre.

Charla con Alejandra

A pesar de que su equipo ha sufrido varias eliminaciones, como las de Cynthia, José Kuthy, Aldo y Lillian, eso ha motivado al resto de los elementos del equipo de los contendientes. Alejandra Varela es una de ellas, pero en una reciente entrevista, habló de algo más personal.

La mexicana comenzó a revelar que su talón de Aquiles son sus seres queridos y algunas de sus amigas. "Voy a extrañar especialmente a mi gemela, a mi mamá y a mi roommate. Eso me va a pegar muy duro, el no saber de ellas, porque soy muy dependiente emocionalmente de ellas, la verdad", declaró la atleta.

La mujer, también estudiante de ingeniería, contó que otras de las situaciones de Exatlón Estados Unidos que le causó mucho impacto fue la regla de no poder usar el teléfono celular. "El celular si me va a pegar un poquito, porque la verdad yo sí estoy muy bien mal acostumbrada a andar todo el tiempo en el celular, pero me tendré que acostumbrar", confesó la joven de 26 años.

De la misma manera, la participante se mostró muy activa cuando se enteró que fue seleccionada para estar en el reality, ya que siempre fue muy disciplinada y siempre se le ve en sus redes sociales realizando rutinas de ejercicios.