‘Exatlón Estados Unidos 2022’: Elsa afirma que tener 32 años le da “estrés”

El equipo de los Famosos volvió a la villa después de una semana en el campamento y no dejaron de disfrutar de las comodidades de un techo y una cama.

Esto fue aprovechado por algunas chicas, quienes tomaron una enriquecedora charla. De hecho, Elsa le confesó a Caterine que tiene miedo de hacerse tan mayor.

Elsa se confiesa sobre su edad

Elsa García aclaró que tenía 32 años y que se sentía muy cómoda con su edad. Sin embargo, hay situaciones que todavía le causaban temor, como pasar el tiempo.

“Me gusta mucho mi edad. Me siento bien, no me siento de mi edad, pero saliendo del programa voy a cumplir 33. Medio año de mis 32 se fueron aquí, en la pandemia cumplí 30 y cómo que no hice mucho”, expresó. “No me siento de 32, pero a veces digo ‘Ay, ya soy grande’”, añadió.

Caterine comentó que el haber sido deportista le privó de haber vivido algunas cosas propias de su edad. Pero, a sus 38 años, sigue sintiendo la fortaleza para seguir experimentando. Asimismo, el dinero que hicieron durante su juventud les da mucha más libertad.

¿Quién fue el último eliminado de ‘Exatlón Estados Unidos’?

El pasado duelo de eliminación se dio entre Iván Fernández de los Famosos y Aldo Tamez De Nigris de los Contendientes. El último no pudo superar a su rival y tuvo que abandonar la competencia.

El futbolista se había convertido en uno de los favoritos de la competencia y había congeniado muy bien con su equipo. Los Famosos celebraron mantener su equipo completo, mientras los Contendientes lamentaron la eliminación de su amigo.